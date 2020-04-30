Нардеп Холодов пояснив, чому він під час карантину полетів на Кіпр і досі не повернувся

Народний депутат Андрій Холодов під час оголошення карантину відправився на Кіпр. Він досі не повернувся і пропустив не одне засідання Верховної Ради.

Після того, як інформація про прогули Холодава стала відомою, нардеп опублікував свою версію того, що відбулося.

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Чому Холодов полетів на Кіпр

Холодов відправив на Кіпр 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Але вже в момент, коли в Україні запровадили карантин.

За словами депутата, він полетів туди, адже в його сина мала бути операція там, і він хотів бути з родиною. В Україну Холодов планував повернутися 17 березня.

Відзначимо, що Холодов із дружиною мають у власності маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме у цьому маєтку донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів, які пов'язують з тютюновим бізнесом в столиці.

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Чому не зміг повернутися

"Я планував повернутися відразу після операції – 17 березня. У мене був квиток на рейс Ларнака – Київ. Рейс до Києва на 17 березня було скасовано авіакомпанією. Мій стан різко погіршився, і я почав підозрювати, що заразився коронавірусом", – пояснив депутат.

Свою зараження COVID-19 він пов'язував з тим, що у парламенті сидів поряд з Русланом Горбенком та Володимиром Ватрасом, в яких був виявлений коронавірус.

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"У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені зробити тоді не могли – людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть у будівлі лікарень. Лікарі зобов'язали мене самоізолюватись та в письмовій формі заборонили поїздки", – переконує депутат.

Він навіть опублікував дві медичні довідки (точніше, їх переклад на російську мову), де лікарі підтвердили ймовірність зараження коронавірусом в нього та приписали йому самоізолюватися.

Саме через це, за словами Холодова, він пропустив літак з Ларнаки, яким евакуювали інших українців.



Переклад медичної довідки, яка підтверджує хворобу в Холодова під час перебування на Кіпрі / фото Андрія Холодова

"Таким чином я опинився заблокованим за межами України, без фізичної можливості повернутися до Києва, та ще й з досить обгрунтованими підозрами на COVID-19", – написав Холодов.

За його словами, він 12 днів приймав антибіотики та перебував в самоізоляції.

Тепер же Холодов заявив, що планує повернутися в Україну. Зробити це він хоче ще 30 квітня, коли буде рейс Ларнака – Київ.

Нардеп також заявив, що президент Зеленський та в фракції "Слуга народу" більшість знали про його ситуацію.