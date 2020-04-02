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      Нардеп Ілля Кива заробив на відмиванні грошей і купив Toyota Land Cruiser за 2,2 млн гривень

      - Читать новость на русском
      Ілля Кива / politrada.net.ua

      Основним джерелом доходу нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви є фірма, яка фігурує в кримінальній справі про відмивання доходів.

      Про це свідчить декларація нардепа за 2019 рік.

      У графі доходів Кива зазначив 148 тисяч гривень зарплати народного депутата, 10 тисяч гривень банківських відсотків і 1,2 мільйона гривень, які отримав від ТОВ "Компанія Сиквел". Причому ці кошти він задекларував однією сумою – в грудні 2019 року.

      ТОВ "Компанія Сиквел" (код ЄДРПОУ 42388203) фігурує в кримінальній справі про організацію в 2018 – 2019 роках злочинного механізму для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Фірму також підозрюють у пособництві підприємствам реального сектора в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом документального оформлення безтоварних операцій. Крім цього, ТОВ "Компанія Сиквел" закидають внесення завідомо неправдивих відомостей в фінансово-господарських документах підприємств по псевдоопераціях з реалізації ТМЦ (робіт, послуг), використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності.

      У 2019 році в декларації Киви з'явився новий автомобіль – новий Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,2 мільйона гривень. Оскільки ця сума перевищує офіційний дохід нардепа, власником авто вказаний Дмитро Кива, ймовірно, брат нардепа. Рід діяльності та джерела доходу Дмитра Киви невідомі.

      Згідно з декларацією, зазначені вище гараж, яма і земельна ділянка (1480 метрів квадратних в с. Соснівка Полтавської області) – єдина нерухомість депутата. У Києві Кива проживає нібито безкоштовно в квартирі площею 43 метри квадратні, зареєстрованій на якогось Сергія Гречанюка. Готівкою нардеп зберігає 425 тисяч гривень, у банках – 259 тисяч гривень.

      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України Новини політики е-декларування Ілля Кива
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