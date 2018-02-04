Нардеп "Опоблоку", на якого ГПУ готує кримінальне провадження, опинився в лікарні

Про це повідомив його помічник. Мовляв, йому зробили операцію. Але що саме оперували – невідомо.

Генпрокурор Луценко заявив, що попросить Верховну Раду зняти з Бакуліна недоторканність. Подання внесе вже наступного тижня. Депутату хочуть оголосити підозру у справі про "вишки Бойка".

У 2010 році держава закупила дві установки для видобутку газу. І заплатили вдвічі більшу ціну, ніж реальна. На оборудці держава втратила майже 400 мільйонів доларів.

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У цей час Євген Бакулін був головою правління Нафтогазу, дочірня компанія якого і проводила закупівлю.