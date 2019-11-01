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      Нардеп Радуцький листувався з пранкером про доплату в конвертах "слугам народу": фотодоказ

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      Радуцький листувався з пранкером про "зарплати в конвертах" для нардепів
      Радуцький листувався з пранкером про "зарплати в конвертах" для нардепів / youtube.com

      Пранкер під ніком "Джокер" опублікував листування з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайлом Радуцьким. У листуванні пранкер з нардепом обговорили необхідність "зарплат у конвертах" для народних обранців.

      "17 вересня з Михайлом Радуцьким обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "в конвертах". Це було 17 вересня. А вже сьогодні у нас є докази, що депутати "Слуги народу" отримують гроші "в конвертах", – написав "Джокер" на своєму телеграм-каналі.

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      У листуванні з пранкером Радуцький пише, що "білої" зарплати в розмірі 4 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень) для народних депутатів було б достатньо.

      Зауважимо, що сам Радуцький підтвердив у коментарі "Радіо Свобода" факт такого листування. При цьому запевнив, що ніхто з депутатів "Слуги народу" не отримує "зарплат у конвертах".

      Радуцький розповів, що йому почали надходити повідомлення з незнайомого номера телефону, який був записаний як "хз". Депутат припустив, що це хтось із його знайомих і охоче вступив у діалог.

      Радуцький листування пранкер зарплати в конвертах депутати
      Листування Радуцького з пранкером "Джокером"

      Листування Радуцького зарплати депутатом пранкер Джокер
      Листування Радуцького з пранкером "Джокером"

      Зауважимо, що цей самий пранкер "Джокер" листувався під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки зі ще одним "слугою народу" Богданом Яременком щодо інтимної переписки останнього. Пранкер порадив Яременку вибачитися перед фракцією та президентом за інцидент.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Зарплата Михайло Радуцький
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