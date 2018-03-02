Нардеп від БПП і суддя роблять все, щоб кілери у справі ДПЗКУ уникли покарання, – експерт

Відпустивши кілерів у справі Державної зернової корпорації України, Печерський районний суд продемонстрував кричуще свавілля українського правосуддя.

Таку думку в соціальній мережі Facebook озвучила блогер, політичний консультант Ганна Бикова, також назвавши "цинізмом" спроби присутнього на засіданні народного депутата взяти на поруки одного з підозрюваних – родича його помічників.

"Так хто ж стоїть за кілерами у справі Зернової корпорації? Знову і знову – чергове кричуще свавілля у сфері українського правосуддя. Групу кілерів, підозрюваних у замаху і організації замовного вбивства голови зернової корпорації, відпускають під заставу в 350 тисяч гривень!" – обурилася блогер.

Також вона назвала відвертим цинізмом той факт, що до залу Печерського суду прийшов народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Лубинець, який спробував взяти на поруки одного з "мокрушників" Миколу Стрепаченка. При тому що, як зауважила експерт, підозрюваний є родичем двох помічників нардепа на громадських засадах.

"У політиці я дуже не люблю дві речі: тушкування і кумівство, або "родинні корупційні зв'язки". Зайшовши на сторінку депутата на сайті Ради легко переконатися, що обвинувачений у вбивстві Микола Миколайович Стрепаченко є родичем відразу двох його помічників: сином Стрепаченка Миколи Борисовича і братом Стрепаченко Ольги Миколаївни. Це вже не просто сімейні – це якісь мафіозні відносини! Підіб'ю підсумок - це відверте, цинічне наплювательство на закон, правосуддя, думка суспільства. Кілерів відпускають на волю, а нардепи від провладної партії їм у цьому сприяють, всіляко допомагають, не побоюючись резонансу в суспільстві, підозр у причетності. Та їм просто начхати, адже вони відчувають себе в повній безпеці і роблять це абсолютно відкрито!" – зазначила Бикова.

У зв'язку з цією резонансною справою у неї виникли два питання до керівництва країни, суддів і правоохоронних органів.

"Перший: як на це відреагує Генпрокуратура, НАБУ і Вища рада правосуддя? І збираються вони реагувати взагалі? Другий: хто ж такий впливовий стоїть за цими кілерами, що зміг "переконати" суддю відпустити вбивць, і нардепа йти в суд, щоб відмазати кілерів у такій резонансній справі?" – написала Анна Бикова.

Нагадаємо, що 10 листопада 2017 року на одного з керівників ДПЗКУ було скоєно замах. Днями Національна поліція затримала членів злочинної групи, які підозрюються в організації цього нападу.



На засіданні Печерського суду підозрювані – Микола Стрепаченко, Олександр Царенко, Борис Драпак і Ярослав Мужик – були відпущені під заставу в 350 тисяч гривень суддею Ларисою Цокол.