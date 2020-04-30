Нардеп від "Слуги народу" Холодов на початку карантину виїхав на Кіпр і досі не повернувся

Не всі українці дотрималися заклику президента Володимира Зеленського на час карантину повернутися до України. Дехто вирішив навпаки – виїхати з країни. Серед них і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Але вже в момент, коли в Україні запровадили карантин. Про це повідомляють журналісти програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший").

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Відтоді народний депутат не повертався – тобто вже півтора місяця перебуває за межами країни. Він пропустив п'ять позачергових засідань Верховної Ради.



Андрій Холодов пропустив засідання Верховної Ради під час карантину

Окрім цих пленарних засідань, Холодов пропустив засідання свого комітету 30 березня, при цьому, брав участь в наступних засіданнях комітету в режимі онлайн.

Чи мав Холодов можливість повернутися до України

З того часу компанія Sky Up щонайменше один раз здійснювала евакуаційний рейс українських громадян з Кіпру (20 березня).

Де досі перебуває Холодов

За даними журналістів "Схем", на Кіпрі депутат Холодов із дружиною мають у власності маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме у цьому маєтку донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу.

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Станом на 29 квітня депутат від "Слуги народу" залишався на Кіпрі та не прибував до України, це "Схемам" підтвердили три непов’язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру із доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії, і третє – в Державній прикордонній службі України.

Холодов та тютюновий бізнес

У листопаді 2019 року журналісти "Схем" встановили, що родина Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від гуртової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдінг Компані") до розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – "Київ Маркет Солюшн") і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако").

Після оприлюднення розслідування Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо Холодова. Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірить, чи не діяв парламентар за умов конфлікту інтересів.

А 13 квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт 1049 без "тютюнової правки", яку просував "слуга народу" Холодов.

Дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська є кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа – За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.