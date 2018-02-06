Нардеп засвітив у Раді годинник за 10 тисяч доларів: фото
20:47, сьогодні 745 Читать новость на русском
Колишній член "Партії регіонів", нардеп Євген Геллер з'явився на засіданні Верховної Ради з годинником, який коштує близько 10 тисяч доларів.
Про це свідчать фото, зроблені фотокореспондентом видання "Апостроф".
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На фото видно, що руку Геллерга прикрашає годинник швейцарської марки UlysseNardin. Таку модель можна придбати за 286 750 гривень.
Судячи з ярлику "лідер продажів", Євген Геллер вибрав одну з найпопулярніших моделей бренду.
Вартість годинника нардепа – близько 10 тисяч доларів
Джерело: 24 Канал
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