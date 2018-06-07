Нардеп заявив, що Київ втрачає Одесу, як свого часу було з Донбасом

Народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко переконує, що сьогодні чинна українська влада втрачає Одесу. Таке судження він пояснює нещодавніми нападами на місцевих активістів.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Читайте також: Поліція Одеси з’ясувала, хто побив американського співака Білла Воррена

"Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас, тільки замість Ахметова та Януковича там Галантерник і Труханов", – зауважив парламентар.

Як пояснює політик, терор проти активістів у Одесі набрав давно небачених масштабів. Зокрема, він має на увазі неодноразові напади на Віталія Устименка та Сергія Стерненка.

У зв’язку із такою тривожною ситуацією Луценко звернувся до очільника РНБО Олександра Турчинова та просить ініціювати засідання відомства щодо ситуації у місті.

Також народний обранець опублікував фото відповідного документу.



Ігор Луценко звернувся до секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо ситуації в Одесі



Депутатське звернення Луценка підтримали інші парламентарі

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.



А вже 5 червня у цьому місті 5 червня двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка.