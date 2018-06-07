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Нардеп заявив, що Київ втрачає Одесу, як свого часу було з Донбасом

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Одеса перетворюється на Донбас, – Ігор Луценко (ілюстративне фото)
Одеса перетворюється на Донбас, – Ігор Луценко (ілюстративне фото) / AFP

Народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко переконує, що сьогодні чинна українська влада втрачає Одесу. Таке судження він пояснює нещодавніми нападами на місцевих активістів.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Ми втрачаємо Одесу за тим же сценарієм, що і Донбас, тільки замість Ахметова та Януковича там Галантерник і Труханов", – зауважив парламентар.

Як пояснює політик, терор проти активістів у Одесі набрав давно небачених масштабів. Зокрема, він має на увазі неодноразові напади на Віталія Устименка та Сергія Стерненка.

У зв’язку із такою тривожною ситуацією Луценко звернувся до очільника РНБО Олександра Турчинова та просить ініціювати засідання відомства щодо ситуації у місті.

Також народний обранець опублікував фото відповідного документу.

Ігор, Луценко, Одеса, активісти, напади, РНБО, Турчинов
Ігор Луценко звернувся до секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо ситуації в Одесі  

Ігор, Луценко, Одеса, активісти, напади, РНБО, Турчинов
Депутатське звернення Луценка підтримали інші парламентарі 

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.

А вже 5 червня у цьому місті 5 червня двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка.

Теги: Новини України ВО Батьківщина Кримінальні новини Олександр Турчинов РНБО Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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