Нардепа від БПП пограбували під Києвом

Під Києвом на Новообухівській трасі біля парковки "МегаМаркету" пограбували депутата від "Блоку Петра Порошенка" Володимира Курінного. У підсумку серйозно постраждала його машина – розбито скло та пробито колесо.

Як сам політик написав на своїй сторінці у Facebook, інцидент трапився увечері 26 січня фактично на очах у великої кількості людей, включно з охороною торгового закладу.

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Я паркувався, щоб піти за покупками. Біля входу, наче з-під землі вискочив один чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло біля пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину Volkswagen сріблястого кольору та зник,

– зазначив парламентар.

Пізніше з’ясувалося, що його спільник у той час пробивав ножем депутатові заднє колесо, аби той, імовірно, "не гнався за ними".

За словами Курінного, серед викрадених речей були лише ноутбук, документи, оправа для окулярів, старенький кнопковий телефон Nokia 3310 і ліки.

"Набагато дорожчими є деякі емоційні незручності. Чесно кажучи, я спершу подумав, що в мене щось вибухнуло в машині. І тільки пізніше зрозумів, що це тікає моя сумка", – підкреслив він.

Також нардеп розповів, що поліція відреагувала доволі швидко та за кілька годин правоохоронці повідомили, що знайшли футляр з окулярами, який, мабуть, грабіжники десь викинули.

"Окремі ЗМІ вже розповсюдили нісенітницю, що вкрали пістолет. Це нісенітниця. На жаль, пістолета у мене з собою не було. А в сумці був дозвіл на нього", – додав політик.

У коментарі 24 каналу у поліції Київської області підтвердили факт події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про грабіж.

"Жодних пошкоджень нардеп не отримав. Лише розбили скло та забрали портфель", – зауважив речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович.