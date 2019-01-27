21:15
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Нардепа від БПП пограбували під Києвом

      1117 Читать новость на русском
      Нардеп від БПП Володимир Курінний
      Нардеп від БПП Володимир Курінний / Facebook-сторінка Володимира Курінного

      Під Києвом на Новообухівській трасі біля парковки "МегаМаркету" пограбували депутата від "Блоку Петра Порошенка" Володимира Курінного. У підсумку серйозно постраждала його машина – розбито скло та пробито колесо.

      Як сам політик написав на своїй сторінці у Facebook, інцидент трапився увечері 26 січня фактично на очах у великої кількості людей, включно з охороною торгового закладу.

      Читайте також: Народний депутат заявив про пограбування його квартири в Києві: фото

      Я паркувався, щоб піти за покупками. Біля входу, наче з-під землі вискочив один чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло біля пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину Volkswagen сріблястого кольору та зник,
      – зазначив парламентар.

      Пізніше з’ясувалося, що його спільник у той час пробивав ножем депутатові заднє колесо, аби той, імовірно, "не гнався за ними".

      За словами Курінного, серед викрадених речей були лише ноутбук, документи, оправа для окулярів, старенький кнопковий телефон Nokia 3310 і ліки.

      "Набагато дорожчими є деякі емоційні незручності. Чесно кажучи, я спершу подумав, що в мене щось вибухнуло в машині. І тільки пізніше зрозумів, що це тікає моя сумка", – підкреслив він.

      Також нардеп розповів, що поліція відреагувала доволі швидко та за кілька годин правоохоронці повідомили, що знайшли футляр з окулярами, який, мабуть, грабіжники десь викинули.

      "Окремі ЗМІ вже розповсюдили нісенітницю, що вкрали пістолет. Це нісенітниця. На жаль, пістолета у мене з собою не було. А в сумці був дозвіл на нього", – додав політик.

      У коментарі 24 каналу у поліції Київської області підтвердили факт події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про грабіж.

      "Жодних пошкоджень нардеп не отримав. Лише розбили скло та забрали портфель", – зауважив речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Пограбування Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 У чому ж винен Янукович і хто обдурює українців фальшивими рейтингами – топ-5 відео тижня
      622
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      сьогодні , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 2815
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сьогодні , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 630
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сьогодні , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 738
      Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      сьогодні , 16:03 Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      Борис Немировський 666
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук