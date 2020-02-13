Нардепи говорили, що їх викликали на килим до Богдана за неголосування, – "слуга народу" Верещук

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що чула від колег розповіді про те, що екскерівник ОП викликав їх на килим через неголосування за певні законопроєкти.

Про це вона зазначила в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

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Верещук додала, що особисто її ніколи Богдан не викликав, хоча вона також не голосувала за деякі законопроєкти.

"Знаю, що деякі депутати говорили, що за неголосування їх викликали на килим саме до Андрія Йосиповича, де він питав, чому вони не проголосували за той чи інший законопроєкт. Наприклад, Антон Поляков розповідав, що саме його викликав Андрій Богдан, і він звітував йому, чому він не проголосував. Він це говорив офіційно, публічно, обговрював у ЗМІ. Я повторила лише те, що чула з офіційних джерел,

– сказала нардепка.

Більше про заяву Полякова щодо викликів на килим до Богдана – читайте тут.

За словами Верещук, Богдан приходив декілька разів на фракцію, але це була не праця, а лише діалог.

"Коли він зі сцени говорив, звертаючись до всієї фракції. Я особисто його ніколи не знала і не мала можливості особисто спілкуватися. Відтак, не можу говорити, чи з ним було комфортно, чи ні", – пояснила

Тим не менше, співпраця Богдана з заступниками керівників фракції була – я знаю – вони спілкувалися, часто зустрічалися. Тобто з керівництвом вони більше спілкувалися, з нами, з простими смертними "слугами" – ні,

– підкреслила Верещук.



Ірина Верещук

Також нардепка додала, що не знала про його відставку до моменту, коли про це стало відомо офіційно.

"Напевно, високопоставлені "слуги" знали – можливо, Давид Арахамія або заступники голови фракції. Я, наприклад, не була посвячена у ці процеси, черпала інформацію з новин. Бі більше, за два дні до відставки я говорила, що Богдан є таким собі танком Т-34 для президента, і я не вірила, що він так швидко покине пост керівника ОП. Тим не менше, ми вже обговорюємо нового керівника Андрія Єрмака, першу прес-конференцію, перші задачі. В нас вже є новий прес-секретар керівника ОП, чого не було раніше", – підсумувала нардепка.



Андрій Єрмак