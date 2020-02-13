21:27
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      Нардепи говорили, що їх викликали на килим до Богдана за неголосування, – "слуга народу" Верещук

      0
      Андрій Богдан / Getty Images

      Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що чула від колег розповіді про те, що екскерівник ОП викликав їх на килим через неголосування за певні законопроєкти.

      Про це вона зазначила в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія".

      До теми: Зеленський звільнив єдину людину, яка могла йому сказати "ні", – Гайдай про Богдана

      Верещук додала, що особисто її ніколи Богдан не викликав, хоча вона також не голосувала за деякі законопроєкти.

      "Знаю, що деякі депутати говорили, що за неголосування їх викликали на килим саме до Андрія Йосиповича, де він питав, чому вони не проголосували за той чи інший законопроєкт. Наприклад, Антон Поляков розповідав, що саме його викликав Андрій Богдан, і він звітував йому, чому він не проголосував. Він це говорив офіційно, публічно, обговрював у ЗМІ. Я повторила лише те, що чула з офіційних джерел,
      – сказала нардепка.

      Більше про заяву Полякова щодо викликів на килим до Богдана – читайте тут.

      За словами Верещук, Богдан приходив декілька разів на фракцію, але це була не праця, а лише діалог.

      "Коли він зі сцени говорив, звертаючись до всієї фракції. Я особисто його ніколи не знала і не мала можливості особисто спілкуватися. Відтак, не можу говорити, чи з ним було комфортно, чи ні", – пояснила 

      Тим не менше, співпраця Богдана з заступниками керівників фракції була –  я знаю – вони спілкувалися, часто зустрічалися. Тобто з керівництвом вони більше спілкувалися, з нами, з простими смертними "слугами" – ні,
      – підкреслила Верещук.

      верещук
      Ірина Верещук

      Також нардепка додала, що не знала про його відставку до моменту, коли про це стало відомо офіційно.

      "Напевно, високопоставлені "слуги" знали – можливо, Давид Арахамія або заступники голови фракції. Я, наприклад, не була посвячена у ці процеси, черпала інформацію з новин. Бі більше, за два дні до відставки я говорила, що Богдан є таким собі танком Т-34 для президента, і я не вірила, що він так швидко покине пост керівника ОП. Тим не менше, ми вже обговорюємо нового керівника Андрія Єрмака, першу прес-конференцію, перші задачі. В нас вже є новий прес-секретар керівника ОП, чого не було раніше", – підсумувала нардепка.

      єрмак
      Андрій Єрмак

      10 помилок під час користування презервативами
      сьогодні
      6043
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Офіс Президента Андрій Богдан Андрій Єрмак Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:10 НАТО та російські ракети: якою буде реакція Альянсу на нове загострення
      Анатолій Максимов 261
      сьогодні , 20:45 Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам
      Борис Немировський 2368
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      1005
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      611
      сьогодні , 20:20 1 квітня – лише переломний момент у реформі медицини, – інтерв'ю Скалецької
      Альона Чернецька 1005
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук