Нардепи проголосують за відставку Порошенка, бо Раду візьмуть під контроль ветерани АТО, – Семенченко

Депутати, у яких залишилися совість і честь, готові підтримати відставку чинного українського президента Петра Порошенка. Інші ж зроблять це, тому що Верховну Раду в законний конституційний спосіб візьмуть під охорону ветерани, а сотні тисяч простих людей контролюватимуть, аби на процес не впливали олігархи.

Таку заяву зробив нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко під час мітингу на Європейські площі у Києві, передає видання "Гордон".

Читайте також: Учасники "Маршу за майбутнє" приготували подарунок Порошенку

"Вони прекрасно розуміють (і військові, і Нацгвардія, і поліція), що вони тут стоять доти, поки не вийдуть сотні тисяч людей. Коли ці люди вийдуть, особисто я як народний депутат України буду голосувати за відставку Порошенка", – зауважив народний обранець.

За його словами, решта депутатів, у яких "залишилися совість і честь", підтримають відставку президента в парламенті.

"Інші зроблять це, тому що Верховну Раду в законний конституційний спосіб візьмуть під охорону ветерани, і сотні тисяч людей візьмуть її під контроль від олігархів. І я зараз вам кажу абсолютно правову процедуру, тому що тоді, коли органи влади не виконують обов'язків щодо захисту країни, узяти в руки цю владу – обов'язок і право всього українського народу. І ми це зробимо", – наголосив Семенченко.

Крім того парламентар додав, що ветерани мають створити "сили оборони", які допоможуть армії, якщо президент РФ Володимир Путін "вирішить допомогти своєму другові Петрові".

"Ми маємо перешкодити втечі олігархів і чиновників із награбованим. Жоден аеропорт, жодна залізнична станція не мають випускати цих людей. І найголовніше – ми маємо захистити цих людей від провокацій", – стверджує він.

Читайте також: Семенченко оголосив про старт блокування бізнесу Порошенка: розробляється план

Також нардеп зазначив, що основне завдання – "зробити все мирно", а народ "потім вирішить, кому правити країною".