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Нардепи вимагають від Супрун розібратись з підвищенням скандальної лікарки Губаревої

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Скандальну лікарку Анну Губареву відновили на посаді в Інституті раку
Скандальну лікарку Анну Губареву відновили на посаді в Інституті раку / Новое время

Народні депутати Ганна Гопко та Остап Єднак вимагають від очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун з'ясувати ситуацію із поновленням на посаді та підвищенні лікаря Інституту Раку Ганну Губареву, яка була звільнена, бо відмовилась лікувати онкохворого ветерана АТО.

З цього приводу до виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я звернулась нардеп Ганна Гопко.

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Своїм зверненням на ім'я Супрун вона поділилась на сторінці у Facebook.

Звертаюся до Вас із проханням з’ясувати, на яких підставах директор Національного інститут раку Олена Колесник поновила на посаді лікарку інституту Ганну Губареву, яка у червні 2018 року відмовила у лікуванні онкохворому ветерану АТО, після чого була звільнена. Прошу ухвалити відповідні рішення щодо дій директорки інституту, а також поінформувати мене про цю ситуацію,
– написала Гопко.

Нардеп вважає "неприпустимим, що за два місяці після гучного звільнення Губареву не лише поновили на посаді, а й підвищили — призначивши секретарем Комісії з питань етики при Національному інституті раку, яка відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в інституті".

Гопко також нагадала Супрун, що раніше у ЗМІ неодноразово публікували докази корупції в інституті, а торік НАБУ проводило обшуки в установі в рамках провадження про привласнення та розтрату майна і зловживання службовим становищем.

Під зверненям Ганни Гопко також підписався нардеп від "Самопомочі" Остап Єднак.

 

Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Ганна Гопко Скандал Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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