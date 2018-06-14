Нардепи зареєстрували законопроект, який забере у Кличка частину повноважень: що він передбачає

Влада у столиці зосереджена в одних руках. Віталій Кличко, якого обрали міським головою, водночас є і керівником Київської міської державної адміністрації. Тобто його адміністративний ресур та влада не такі, як у звичайних мерів міст, а значно більші. Нині народні депутати ініціюють зміни до закону, які розділять ці дві посади, щоб не було конфлікту інтересів.

Віталій Кличко на посаді міського голови Києва з травня 2014 року. Водночас він обіймає і посаду голови Київської міської державної адміністрації.

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Це унікальний випадок в Україні. І він суперечить логіці. Оскільки міський голова має опікуватися питаннями благоустрою міста, а голова КМДА контролювати, щоб він та депутати міської ради не зловживали владою та координувати роботу органів виконавчої влади у столиці. Виник конфлікт інтересів. Тому народні депутати поставили під сумнів повноваження столичного міського голови і вирішили їх підправити.

У кожного свої повноваження. І одне з повноважень державної влади – це контроль за діяльністю місцевого самоврядування на відповідність закону, конституційності їх рішень. Ви ж розумієте, що не можна одночасно контролювати і виконувати,

– зазначив експерт з питань децентралізації Юрій Ганущак.

Однак, сьогодні все так. Люди обирають міського голову, а він повноважень управляти містом не має. Вони покладені на голову київської міської державної адміністрації, якого призначає Президент України за поданням уряду.

"Розпоряжатися коштами громади, яких в Києві 50 мільярдів, приймати рішення стосовно благоустрою, шкільництва і так далі – це не повноваження міського голови. Це повноваження голови КМДА", – сказала заступниця голови Верховної Ради, авторка законопроекту Оксана Сироїд.

З одного боку, він має працювати саме в інтересах киян, з іншого боку – він є частиною команди прем'єр-міністра, який очолює цю гілку влади,

– наголосив юрист Олександр Лємєнов.

Раніше призначити обраного людьми міського голову на посаду очільника міської адміністрації, аби він мав повноваження, було обов'язком. Однак, за часів Януковича закон змінили, аби президент міг контролювати мера столиці і не давати йому повноважень. Так, після закінчення каденції Леоніда Черновецького, Янукович взагалі не "заморочувався" і просто призначив головою міської адміністрації свою людину – регіонала Одександра Попова, який фактично і керував містом аж до січня 2014 року.

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Так само, за бажання, будь-який президент може не призначати мера головою міськадміністрації і фактично не дати йому керувати містом.

Отож, автори законопроекту ситуацію вирішили виправити і розділити дві посади. Мер, мовляв, нехай займається благоустроєм міста, а голова КМДА – його контролює і відповідає за координацію міських органів з обласними.

До, слова народні обранці також збираються скоротити кількість депутатів міської ради в Києві. Але обіцяють відновити районні ради, аби депутати були ближчі до своїх виборців.

Райони в місті Києві за своїми розмірами і населенням перевищують багато обласних центрів, але вони не мають своїх представницьких органів, немає районних рад,

– вказав юрист фракції "Самопоміч" у Київській міськраді Єгор Недашківський.

Однак, для того, аби райради працювали як потрібно, їм треба передати повноваження і кошти, а зараз законопроект цього не передбачає, каже експерт. Дізнатися, що про ініціативу думають в міській раді та адміністрації журналістам 24 каналу не вдалось. КМДА одразу переадресували на міськраду, а відповіді звідти не надали.