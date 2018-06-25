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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Нардепка пояснила, яка країна переживає економічну кризу і зацікавлена у торгівлі з Україною

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Олена Сотник
Олена Сотник / samopomich.ua

В України з Туреччиною дуже хороші відносини, а за останні чотири роки значно зріс рівень торгівлі. Тому не треба говорити про те, що у нас просто конструктивні відносини, адже Туреччина один із ключових партнерів України.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла голова спостережної місії ПАРЄ на виборах у Туреччині Олена Сотник.

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"Я точно не говорила б про те, що значно покращуються відносини Туреччини з Росією. Турки достатньо прагматичні, як і більшість інших країн. Вони співпрацюють з тими, де є певна економічна вигода", – зазначила Сотник.

За її словами, Туреччина перебуває в економічній кризі і для них питання торгівлі є одним із ключових, тому Україні потрібно спостерігати, як ми будуємо відносини з цією країною. Можна сказати, що сьогодні ці відносини є достатньо ефективними та плідними.

"Показово, що президент України один з перших сьогодні розмовляв з Ердоганом, а це свідчить про добрі відносини на найвищому рівні, тому не треба робити трагедії", – наголосила нардепка.

Відео випуску програми "Pro новини" за 25 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини
Джерело: 24 канал
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