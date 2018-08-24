Наречена Джастіна Бібера прикрасила обкладинку популярного глянцю: фотофакт
Американська модель Хейлі Болдуін, яка є нареченою співака Джастіна Бібера, прикрасила обкладинку журналу Vogue.
21-річна Хейлі Болдуін привертає дедалі більшу увагу ЗМІ. Адже популярна модель стала тією дівчиною, якій освідчився Джастін Бібер. Майбутнє весілля пара планує зробити скромним та провести церемонію в колі найближчих родичів і друзів.
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І хоч зірки прагнуть не акцентувати увагу до свого особистого життя, Хейлі Болдуін вкотре засвітила свою обручку з чималим діамантом. Модель позувала для обкладинки мексиканського випуску Vogue, демонструючи свою каблучку, подаровану Джастіном Бібером. Чорно-біле фото було зроблене так, щоб саме аксесуар привертав увагу глядачів.
Окрім цього, Хейлі Болдуін показала інші стильні знімки для глянцю. Вона позувала у сукні, що нагадувала весільну. Також модель показала буденні образи, яким зазвичай надає перевагу. Виглядала наречена Джастіна Бібера розкішно.