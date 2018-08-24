12:15
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Наречена Джастіна Бібера прикрасила обкладинку популярного глянцю: фотофакт

206 Читать новость на русском
Хейлі Болдуін
Хейлі Болдуін / Фото із соцмереж

Американська модель Хейлі Болдуін, яка є нареченою співака Джастіна Бібера, прикрасила обкладинку журналу Vogue.

21-річна Хейлі Болдуін привертає дедалі більшу увагу ЗМІ. Адже популярна модель стала тією дівчиною, якій освідчився Джастін Бібер. Майбутнє весілля пара планує зробити скромним та провести церемонію в колі найближчих родичів і друзів. 

Читайте також: Джастін Бібер показав спокусливе фото з нареченою і похизувався дорогим подарунком

І хоч зірки прагнуть не акцентувати увагу до свого особистого життя, Хейлі Болдуін вкотре засвітила свою обручку з чималим діамантом. Модель позувала для обкладинки мексиканського випуску Vogue, демонструючи свою каблучку, подаровану Джастіном Бібером. Чорно-біле фото було зроблене так, щоб саме аксесуар привертав увагу глядачів. 

 

Окрім цього, Хейлі Болдуін показала інші стильні знімки для глянцю. Вона позувала у сукні, що нагадувала весільну. Також модель показала буденні образи, яким зазвичай надає перевагу. Виглядала наречена Джастіна Бібера розкішно.

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Хейлі Болдуін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
сьогодні, 12:01 Вибачення Порошенка – а як з відповідальністю за помилки?
Богдан Яременко
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
сьогодні, 11:20 Україна почала цінувати незалежність, коли вмилася кров'ю
Дід Панас
Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
сьогодні, 08:43 Парад 2018: что стоит ругать и чем стоит гордиться?
Юрій Бутусов
З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
сьогодні, 08:03 З Днем Незалежності, Україно: привітання у прозі та віршах
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук