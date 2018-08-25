00:22
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
  • середа
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Наречена Кріштіану Роналду знову вагітна?

104 Читать новость на русском
Фанати запідозрили нову вагітність нареченої Кріштіану Роналду
Фанати запідозрили нову вагітність нареченої Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду поділився знімками з нової фотосесії, на якій були його діти і наречена – Джорджина Родрігес.

"Ось моє "чорно-біле" сімейство!" – так підписав Роналду фото сім'ї, одягненої в форму "Ювентуса".

Читайте також: Який вигляд має новий будинок Кріштіану Роналду в Італії: фото

 

La famiglia bianconera! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Втім, увагу шанувальників футболіста привернув не стільки кумедний вигляд малюків у футбольній формі, скільки фігура Джорджини, про заручини з якою ЗМІ писали в червні цього року. Справа в тому, що майка на животі Родрігес, яка раніше займалася танцями і завжди пишалася своєю стрункістю, підозріло стирчала, і це дало фанатам привід запідозрити її в нову вагітність.

І це цілком можливо. Адже Родрігес народила Алану минулого літа і встигла вже трохи відпочити від минулої вагітності і пологів. Роналду, який обожнює дітей, не раз говорив, що не збирається зупинятися на чотирьох діток. Як футболіст заявив минулого літа, він хоче довести загальний рахунок дітей до семи: тобто Джорджині належить народити ще трьох.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Футбол Кріштіану Роналду Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навального
25 серпня, 22:03 Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навального
Що робити Україні після отримання Томосу
25 серпня, 22:00 Що робити Україні після отримання Томосу
Богдан Яременко
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
25 серпня, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Главные проблемы контрольной власти в Украине
25 серпня, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
25 серпня, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Палкіна закликають покарати ультрас "Шахтаря"
 26 січня 2014 , 12:49
У принциповому дербі Лондона підписали мирову
 27 вересня 2014 , 21:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук