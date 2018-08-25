Наречена Кріштіану Роналду знову вагітна?

Кріштіану Роналду поділився знімками з нової фотосесії, на якій були його діти і наречена – Джорджина Родрігес.

"Ось моє "чорно-біле" сімейство!" – так підписав Роналду фото сім'ї, одягненої в форму "Ювентуса".

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La famiglia bianconera! #finoallafine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 21 Авг 2018 в 10:56 PDT

Втім, увагу шанувальників футболіста привернув не стільки кумедний вигляд малюків у футбольній формі, скільки фігура Джорджини, про заручини з якою ЗМІ писали в червні цього року. Справа в тому, що майка на животі Родрігес, яка раніше займалася танцями і завжди пишалася своєю стрункістю, підозріло стирчала, і це дало фанатам привід запідозрити її в нову вагітність.

І це цілком можливо. Адже Родрігес народила Алану минулого літа і встигла вже трохи відпочити від минулої вагітності і пологів. Роналду, який обожнює дітей, не раз говорив, що не збирається зупинятися на чотирьох діток. Як футболіст заявив минулого літа, він хоче довести загальний рахунок дітей до семи: тобто Джорджині належить народити ще трьох.

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