Наречена принца Гаррі Меган Маркл досі не отримала британську візу

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке заплановане на 19 травня у Лондоні, схоже, не дозволяє екс-актрисі вчасно залагодити всі юридичні справи. Термін дії британської візи нареченої закінчився, тому жінка повинна була повернутись у США.

Про це пишуть на Hello Magazine.

У виданні повідомили, що напередодні вікенду Меган Маркл була помічена в Міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго. У чорних штанах, кепці і бейсболці з написом "Chicago White Sox" Меган відправилась в британський візовий центр, де провела всього десять хвилин. В інших ЗМІ повідомляють, що заради Меган установа була закрита на кілька годин.

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Відомо, що через кілька днів її віза повинна бути готова, тому Меган змушена до неділі побути в рідній країні. Отримавши британську візу, зірка серіалу "Форс-мажори" зможе законно перебувати у Великобританії без спеціальних запрошень.

Нагадаємо, що урочиста церемонія одруження Меган і принца Гаррі відбудеться 19 травня в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. А свій медовий місяць пара планує провести в одному з відокремлених готелів в Намібії.