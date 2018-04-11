Наречений Хлої Кардашян зрадив їй з працівницею стриптиз-клубу: нові деталі скандалу

Скандал довкола відео, на якому наречений Хлої Кардашян баскетболіст Трістан Томпсон зраджує їй, набирає обертів, адже стало відомо з ким саме розважався баскетболіст.

Після того, як в мережі з’явилося провокативне відео, стало відомо, що на обидвох записах фігурує одна і та ж жінка – працівниця нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер, повідомляє Daily Mail.

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Трістан та Лані заходять у готель

Варто додати, що вона є доволі популярною в Instagram – у неї близько 400 000 підписів, хоча після появи відео в мережі, її сторінка стала приватною.



Лані Блер

Свідки, які помітили, як баскетболіст виходив із готелю після 4 годин спільного перебування з Лані Блер запевняють, що згодом він разом з нею знову повернувся в готель. При цьому обережно озирався, чи за ним хтось не стежить. Варто додати, що заходив баскетболіст в одному одязі, а потім він переодягнувся.



Трістан та Лані вдруге заходять у готель

Варто додати, що після появи відео в мережі, родина Кардашян встигла відписатися від нього у Instagram.

33-річна Хлоя, яка невдовзі стане мамою, інформацію поки ніяк не прокоментувала. Проте її встигла підтримати фотомодель Ембер Роуз, з якої у них була давня ворожнеча.

"Я знаю, що у нас були розбіжності в минулому, але моє серце з тобою. Сис, ніхто не заслуговує відчуття цього болю, особливо в такий чутливий час. Нехай Бог благословить тебе і твою дитину", – написала Ембер у соцмережі.

Нагадаємо, Хлої Кардашян та Тристан Томпсон перебувають у відносинах більше року. Якщо для Хлої дитина стане первістком, то у 26-річного баскетболіста вже є однорічний син від попередніх стосунків.