Наречений Ляшко похвалився обручкою та розсекретив дату весілля: відео

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко, який нещодавно освідчився своїй цивільній дружині Росіті Сайранен, похизувався перед журналістами обручкою на безіменному пальці.

Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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До речі, кільце бачите? Готуємося до весілля. Вперше за 20 років одягнув кільце,

– розповів Ляшко.

Окрім того, головний радикал зазначив, що збирається зіграти весілля зі своєю цивільною дружиною 2-го червня.

Додамо, що Ляшко і Росіта Сайранен виховують доньку Владиславу Горбенко, яка народилася у 2002 році.

Нагадаємо, 9 квітня лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що планує одружитися. Обраницею політика стала його цивільна дружина Росіта Сайранен, якій він зробив відповідну пропозицію.