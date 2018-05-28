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Наречений Періс Хілтон здивував її романтичним сюрпризом: чарівне відео

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Періс Хілтон та Кріс Зілка
Періс Хілтон та Кріс Зілка

Зіркові стосунки ді-джея та моделі Періс Хілтон з актором Крісом Зілкою – одна із найпопулярніших тем, яку обговорюють в Голлівуді. Знаменитості не приховують своїх почуттів та демонструють їх на публіці.

Як відомо, Періс Хілтон та Кріс Зілка заручились. Пара запланувала весільну церемонію на 11 листопада 2018 року. До дати вінчання залишається все менше часу, відтак щасливі наречені активно готуються до особливого свята.

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Нещодавно журналісти видання TMZ підловили Періс Хілтон неподалік готелю Dream, де пара зупинилась. Представник американських ЗМІ намагався вивідати у знаменитості, де вона проведе свій медовий місяць та як вона готується до весілля. Однак Періс Хілтон лаконічно відповідала, не надаючи ексклюзивної інформації.

Як тільки зірка відійшла від журналіста, до неї підійшов Кріс Зілка з розкішним букетом троянд. Не зважаючи на папараці, Періс Хілтон, вражена сюрпризом, зізналась нареченому в коханні та ніжно поцілувала його. 

Дивіться відео, як Кріс Зілка зробив романтичний сюрприз Періс Хілтон:

Нагадаємо, що взимку 2018 року Кріс Зілка освідчився Періс Хілтон, подарувавши їй обручку з діамантом у 20 каратів. Вартість каблучки сягала двох мільйонів доларів. 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи Кіно
Джерело: 24 Канал
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