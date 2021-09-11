Наркобарон європейського масштабу: ЗМІ з'ясували ім'я затриманого в Києві фаната Путіна

11 вересня 2021 , 05:10
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Джерело:

болгарська служба "Радіо Свобода"

Інтерпол багато років розшукував громадянина Болгарії Евеліна Банєва-Брендо. Аж нарешті затримали його українські правоохоронці – у Києві 7 вересня.

Міністерство закордонних справ Болгарії відповіло на запит болгарської служби "Радіо Свобода" щодо особи затриманого. Виявилося, що це наркобарон європейського масштабу.

Початок історії У Києві спецпризначенці затримали фаната Путіна, який перебував у міжнародному розшуку

У Києві затримали наркобарона з Болгарії Евеліна Банєва-Брендо: що з ним буде далі

Інтерпол розшукував Евеліна Банєва-Брендо з 2016 року. Чоловік вже не є навіть підозрюваним – за його плечима кілька судів та вироків.

  • Останній (у 2018 році в Болгарії) – 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків.
  • Дуже хочуть побачити Брендо в Румунії та Італії – там йому загрожує 20 і 10 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.
  • А у 2020 році прокуратура Швейцарії оголосила про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей за участю болгарської мафії. У тій справі також фігурував Банєв-Брендо.

Як вказують болгарські ЗМІ, Болгарія та Україна будуть домовлятися про екстрадицію затриманого.

Коротко про затримання розшукуваного Інтерполом болгарина у Києві

  • Українські правоохоронці 7 вересня викрили іноземця, якого розшукує Інтерпол. Про це розповіли у Київській прокуратурі, але імені затриманого не повідомили.
  • 55-річний чоловік переховувався з підробними документами, але від злочинної діяльності це його не втримало: в орендованому будинку під Києвом він облаштував цілу нарколабораторію.

Зверніть увагу: 

  • 9 вересня на Одещині затримали бойовика "Ісламської держави", якого розшукував Інтерпол.
  • А 10 вересня у центрі Львова затримали чеха, якого шукав Інтерпол за сексуальне насильство.
Автор: Олесь Друкач