У неділю, 16 травня, на вулиці Світлій у Харкові увагу патрульних поліцейських привернув чоловік. Він постійно оглядався, а коли побачив правоохоронців – дістав ніж та кинувся втікати.

Інцидент стався вранці вихідного дня. Патрульні наздогнали та затримали чоловіка. До теми В "Борисполі" виявили контрабанду кокаїну на понад 11 мільйонів гривень: фото, відео Що відомо про наркокур'єра Під час розмови з правоохоронцями чоловік повідомив їм, що має з собою наркотичні речовини.

Вони були розфасовані у невеличкі пакунки.

Завданням чоловіка було рознести їх за адресами – він лишав "закладки" по Харкову.

Щоб зберегти товар та оминути відповідальність, порушник кілька разів пропонував патрульним хабар у 1 000 доларів за непритягнення до відповідальності.

Патрульні не "купились" та викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду вони виявили та вилучили 10 згортків з невідомою кристалічною речовиною.

Тоді чоловік вирішив співпрацювати зі слідством: погодився показати локації, де вже лишив згортки та повідомив, що має вдома приблизно 50 грамів синтетичних наркотиків.