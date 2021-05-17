Наркокур'єр в Харкові пропонував 1 000 доларів хабаря патрульним: фото
У неділю, 16 травня, на вулиці Світлій у Харкові увагу патрульних поліцейських привернув чоловік. Він постійно оглядався, а коли побачив правоохоронців – дістав ніж та кинувся втікати.
Джерело:Патрульна поліція Харківщини
Інцидент стався вранці вихідного дня. Патрульні наздогнали та затримали чоловіка.
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Що відомо про наркокур'єра
- Під час розмови з правоохоронцями чоловік повідомив їм, що має з собою наркотичні речовини.
- Вони були розфасовані у невеличкі пакунки.
- Завданням чоловіка було рознести їх за адресами – він лишав "закладки" по Харкову.
- Щоб зберегти товар та оминути відповідальність, порушник кілька разів пропонував патрульним хабар у 1 000 доларів за непритягнення до відповідальності.
- Патрульні не "купились" та викликали слідчо-оперативну групу.
- Під час огляду вони виявили та вилучили 10 згортків з невідомою кристалічною речовиною.
- Тоді чоловік вирішив співпрацювати зі слідством: погодився показати локації, де вже лишив згортки та повідомив, що має вдома приблизно 50 грамів синтетичних наркотиків.
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