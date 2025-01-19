Отримували майже 50 мільйонів на рік: справу наркосиндикату "Біле братерство" передали до суду

Обвинувальний акт щодо 17 учасників наркосиндикату "Біле братерство" скерували до суду. Щомісяця вони отримували майже 10 кілограмів "майстеркладів" з забороненими речовинами. Розфасовували й розповсюджували амфетамін, солі PVP і метадон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

Дивіться також Товару на 30 мільйонів: на Київщині накрили великий наркосиндикат – відео

Наркосиндикат "Біле братерство"

Фігуранти мали власну нарколабораторію й присадибні ділянки, де вирощували канабіс.

Аби приховати свою злочинну діяльність, наркоділки постійно змінювали SIM-картки, банківські рахунки й адреси фасування наркотиків.

Втім, це не завадило поліції встановити організатора оборудки. Ним виявився 44-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування "Біле братерство", основний склад якого поліція ліквідувала ще у 2018 році.

Нове злучення угруповання з 16 осіб створив користуючись зв'язками колишніх спільників. Виготовляли, фасували, розподіляли та збували наркотики на території Нікополя й Покровська Дніпропетровської області.

Накрили наркосиндикат "Біле братство" / Фото поліції

Поліцейські встановили, що фігуранти отримували майже 10 кілограмів так званих "майстеркладів" із забороненими речовинами. З них розфасовували та розповсюджували 3 000 доз амфетаміну, 5 000 доз солей A-PVP і 2 000 доз метадону. Отримували майже 4 мільйони гривень прибутку на місяць.

Для ліквідації наркосиндикату були залучені 480 поліцейських. Правоохоронці провели 70 обшуків за місцями проживання фігурантів і на інших об'єктах нерухомості.

Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили майже 10 кілограмів конопель і понад 2 кілограми синтетичних наркотиків. Окрім того, танковий і ручний кулемети, 4 гранатомети, 6 пістолетів, 3 дрони, понад 500 набоїв різного калібру, мобільні телефони, комп'ютерну техніку s понад 2 000 000 гривень в різній валюті.

Всіх 17 учасників наркоугруповання затримали разом із ватажком у січні 2024 року. Їм оголосили про підозру за створення й керівництво злочинною організацією та участь у ній, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.