Із них 6 – на території ЄС, ще 4, разом з організатором, – у Запоріжжі та Кривому Розі. Про це у вівторок, 27 травня, повідомили в Службі безпеки України та Офісі Генпрокурора.

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Що відомо про спецоперацію

Щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував 100 тисяч доларів США. Вони переправляли до Запоріжжя гуртові партії псевдоефедрину, ховаючи його в місткостях з дитячим харчуванням і кормом для тварин.

Замасковані "посилки" доправляли спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси. Середня вага "передачі" – 5 кілограмів, що складало 50 тисяч пігулок заборонених препаратів із прекурсором.

Частина ввезеної контрабанди одразу збували, а решту використовували в нарколабораторії на Дніпропетровщині для виготовлення амфетаміну.

СБУ показала спецоперацію: дивіться відео

Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.

Під час 12 одночасних обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші, автомобілі, обладнання для синтезу наркотичних речовин, а також підготовлену до відправлення посилку з прекурсорами.

Що знайшли під час обшуків: дивіться фото

Затриманим оголосили підозру

За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились 2 брати із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, інший – залишився у Запоріжжі, аби координувати "імпорт" і продаж заборонених речовин.

Затриманим в Україні повідомили підозру за 4 статтями Кримінального кодексу про:

контрабанду прекурсорів;

незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Фігурантам можуть оголосити додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Нагадаємо, нещодавно у 15 регіонах України провели масштабну спецоперацію з ліквідації наркоосередків. Викрито мережу із 17 лабораторій і 15 складів, яка щомісячно виготовляла понад 700 кілограмів наркотиків.