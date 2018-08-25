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Наркотики від партії Путіна: у Бельгії знайшли рекордну кількість кокаїну

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У Бельгії вилучили рекордну партію кокаїну з логотипом партії Путіна
У Бельгії вилучили рекордну партію кокаїну з логотипом партії Путіна / Скрін з відео

У Бельгії правоохоронці знайшли і вилучили дві тонни кокаїну, вартість якого становить близько 100 мільйонів євро. Що цікаво, брикети з наркотиками були марковані логотипом російської політичної партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT.

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Зазначається, що вантаж у кількості 1900 пакунків з наркотиками прибув у порт міста Гент з Бразилії. 

Кокаїн був захований поміж плиткою, яку за офіційною документацією перевозили в трьох контейнерах.

За даними правоохоронців, приблизна вартість поставки – 100 мільйонів євро у перерахунку на ціни при продажі кінцевому споживачу на вулиці (або 56 мільйонів євро за ринковими цінами). Затримана партія стала найбільшою в історії Гента.

На відео, яке поширив телеканал, видно, що на кожному з пакунків у принаймні одному з контейнерів розміщений великий логотип провладної російської партії "Єдина Росія" – ведмідь і прапор РФ.

20180823-NIEUWS-10 from AVS on Vimeo.

Наразі прокуратура Бельгії порушила кримінальну справу і веде пошук організаторів каналу поставки.

Нагадаємо, наприкінці лютого в одному з приміщень посольства Росії в Аргентині було виявлено 12 валіз, в яких було 400 кілограм кокаїну. Вони готувалися до відправки в РФ. Виявилося, що поліція виявила наркотики ще близько двох років тому – у 2016 році, однак лише на початку 2018 року про це стало відомо після оприлюднення відповідних фактів міністром з безпеки Аргентини Патрісією Буллріч. 21 серпня кокаїн спалили у крематорії.

Теги: Кримінальні новини Новини Росії Наркотики Бельгія
Джерело: 24 Канал
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