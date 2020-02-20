Наркоторгівля, п'яні вбивства на дорозі та катування: чим відзначилися орли Авакова

Переконаний, що всі ми й досі перебуваємо під враженням від обшуку поліцейськими підприємства для сліпих. Орли Авакова крали в працівників скотч, обценьки, папір і навіть сміттєві пакети. Свої дії поліцейські супроводжували цинічними коментарями і матюками. Така огидна поведінка – не випадковість чи прикрий інцидент.

На жаль, це типово для значної частини поліції, яку вже протягом шести років страшно реформує Арсен Аваков. Щоб допомогти зрозуміти наскільки у нас все погано з національною поліцією, розповім про два тижні з життя цієї інституції. У 2020 році державний орган обійдеться в 33,5 мільярди гривень наших податків.

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Наркоторгівля у правоохоронній системі

Чим відзначилися аваківські орли в перші тижні лютого 2020 року. Почнемо з ментовської класики – організація та кришування наркоторгівлі.

Миколаїв

13 лютого 2020 року, ДБР затримало патрульних поліцейських у Миколаєві, які продавали наркотики. Також встановлюється причетність інших правоохоронців до торгівлі наркотичними речовинами.

Двох поліцейських зловили на збуті марихуани / фото Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Львівська область

12 лютого 2020 року на Львівщині СБУ затримала поліцейських за підозрою в організації збуту наркотиків. Заступник начальника райвідділу разом підлеглим через погрози і шантаж залучили до цього наркозалежного із судимістю.

Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродавав "товар". Після цього надавав поліцейським інформацію про покупців. Тобто, був нормальний такий собі бізнес-конвеєр.

СБУ затримала поліцейських, яких підозрюють у збуті наркотиків: відео

Яка підприємницька жилка в нашої поліції. Я так розумію, орли беруть приклад зі свого міністр. Гарно попрацювали хлопці, треба й відпочити.

ДТП за участю поліцейських

Переходимо до вгашених поліцейських, які позбавляли життя людей в ДТП.

Смертельна аварія в Броварах

16 лютого 2020 року на Київщині сталася смертельна ДТП. ДБР затримало керівника взводу поліції особливого призначення. П'яний орел Авакова наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

Смертельна ДТП у Броварах / фото "Інформатор", brovary.net.ua та НПУ

28-річний пішохід загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з важкими травмами доставили до лікарні. Поліцейський намагався втекти з місця події, але його рух заблокували інші водії.

Нагадаю, що в березні 2019 року, на тому світлофорі сталася аналогічна ДТП за участю поліцейської "шишки", який під алкоголем теж збив насмерть пішохода.

Тортури, які застосовували правоохоронці

Рухаємося далі: від торгівлі наркотиками і вбивства п'яними ментами пішоходів перейдемо до класики – насильства і катування громадян. Нагадаю, що ми говоримо про два тижні роботи національної поліції.

Закарпатська область

6 лютого 2020 року в Мукачево через побиття подружжя трьом працівникам поліції повідомили про підозру. Патрульні зупинили автомобіль, і без попередження застосували сльозогінний газ до пасажирів. Після чого витягли чоловіка на землю та почали били його ногами.

За п'ять хвилин ще двоє патрульних приєдналися до знущань. Один з орлів Авакова вдарив ногою в живіт дружину пасажира, яка вийшла з авто.

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Київська область

Поліцейські Київщини постануть перед судом за катування людини. Під час чергування правоохоронці, реагуючи на суперечку, приснули людині в обличчя сльозогінний газ та побили його прикладом автомата. Потім надягли на чоловіка кайданки та вивезли на безлюдну місцевість, де продовжили побиття. Після цього поліцейські закрили чоловіка в багажному відділенні службового авто.

Дніпро

Трьох патрульних у Дніпрі судитимуть за побиття затриманих. Правоохоронці затримали та доправили до райвідділу 59-річну жінку та її 35-річного сина, інваліда третьої групи, на яких поскаржилися сусіди за начебто порушення громадського порядку.

У відділку один із орлів Авакова, одягнув інваліду кайданки, сів йому на спину і почав викручувати пальці та бити в обличчя. Літню жінку поставили на коліна та силою заламували руки за спину. Коли вона вже лежала обличчям до підлоги, патрульні кілька разів ударили її в тулуб та передпліччя.

Хабарі

Торгівлю наркотиками, п'яні вбивства на дорозі, катування пройшли – ледве не забув про хабарі.

Львів

ДБР повідомило про підозру слідчому поліції у Львові. "Правоохоронець" вимагав хабар у підозрюваного в погрозі вбивством. За гроші поліцейський обіцяв "відмазати" останнього від покарання.

Слідчому поліції у Львові оголошено підозру / фото пресслужба ДБР

Харківська область

2 лютого 2020 року на Харківщині затримали оперуповноважених поліції. Орли Авакова вимагали 1 тисячу доларів у 20-річного чоловіка та його матері, які були свідками крадіжки велосипеда. У разі відмови, поліцейські погрожували перетворити свідків у підозрюваних, і незаконно притягнути до кримінальної відповідальності.

Дніпропетровська область

За хабар у 10 тисяч доларів на Дніпровщині судитимуть начальника поліцейського відділку. Він вимагав 20 тисяч доларів, щоб "відмазати" від покарання та повернути вилучене під час обшуку майно.

Миколаїв

Патрульному міста Миколаєва повідомлено про підозру. Поліцейський вимагав хабар від громадянина США, погрожуючи йому покаранням. Іноземець переказав 6 тисяч гривень на банківську карту інспектора.

Затримання поліцейського у Миколаєві / фото пресслужба ДБР

Київська область

11 лютого 2020 року на Київщині повідомлено про підозру оперуповноваженому поліції через хабар у розмірі 28 тисяч гривень. Орел Авакова систематично вимагав та одержував хабар за кришування наркоторгівця.

Львів

На хабарі в розмірі 1400 доларів США за зняття арешту з автомобіля затримано виконувача обов'язків керівника відділу поліції. Пробачте на слові, "правоохоронець" вимагав та одержав хабар від власника авто за зняття з нього арешту.

Ну і на завершення кілька яскравих прикладів глибини морального падіння окремими працівників поліції. Так би мовити для закріплення матеріалу.

Підпал авто журналістки у Львові

До підпалу автівки журналістки у Львові причетний поліцейський. 22-річний старший оперуповноважений поліції у змові із замовником, підшукав виконавця, підбурив його до злочину та, зрештою, розрахувався за підпал авто.

Відео 24 каналу про підпал автомобіля журналістки у Львові:

Поліцейський скоїв грабіжку на зустрічі випускників

Поліцейський у Миколаєві обікрав своїх однокласників під час зустрічі випускників. У мережі опублікували відео, де зафіксовано, як правоохоронець, який залишився за столиком один, нишпорить по сумках. Відвідувачі помітили, що з їхніх гаманців зникли кошти, і викликали поліцію.

Відео: поліцейський обікрав однокласників під час зустрічі випускників

Після шести років суперреформ Авакова, Національна поліція України є однією з найбільших загроз безпеці українців. Відповідальність за такий стан речей повною мірою несуть Арсен Аваков, народні депутати "Слуги Народу", а також Президент України Володимир Зеленський.

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Президент, нагадаю, вмовив Раду призначити Авакова міністром МВС під особисту відповідальність. Це означає, що тепер Зеленський з ним цю відповідальність повністю розділяє. Всі описані вище справи взяті з офіційного сайту Державного Бюро Розслідування. Загалом, таких випадків є набагато більше.