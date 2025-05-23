У Львові затримали наркоділка: він намагався відкупитись хабаром

У Львові оперативники затримали організатора масштабного наркотрафіку та двох його спільників. Лідер наркоугруповання запропонував правоохоронцям хабар у 18 тисяч доларів за невтручання в його діяльність.

Члени організованої групи, головою якої є Павло Лєбедєв, займалися збутом метадону на території Львівської області. Поширювали товар з рук в руки та через закладки, повідомляє 24 Канал посилаючись на Zaxid.net.

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В наркоторговців знайшли 4 кілограми наркотиків

Під час обшуків в автомобілі одного з затриманих поліціянти вилучили 4 кілограми метадону. Наркоторговці заховали його під капотом в надії, що поліціянти його не знайдуть. Вартість знайденого порахували за цінами чорного ринку, сума вийшла майже на 4,5 мільйони гривень.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області викрили організовану групу на оптовому збуті метадону. А щоб її учасники продовжили свій бізнес, лідер пропонував правоохоронцям домовитись за невтручання на загальну суму 18 000 доларів,

– розповіли правоохоронці.

Що відомо про фігурантів справи

За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань, організатором наркоугруповання виявився 42-річний мешканець Львова Павло Лєбедєв. Раніше, у 2021 році, його вже затримували під час масштабної спецоперації по ліквідації нарколабораторій, що займалися виготовленням метадону та синтезом одного з найнебезпечніших наркотиків – карфенталіну.

Що таке корфенталін

Це потужний опіоїдний анальгетик, який в 10000 разів сильніший за морфін. Він є одним з найсильніших опіоїдів у світі. Карфентаніл використовується у ветеринарії для наркозу великих тварин та, в обмежених випадках, у людській медицині, де він застосовується під контролем лікарів. Він є надзвичайно небезпечним через свою високу потужність та неконтрольоване застосування.

Тоді оперативники вилучили найбільшу в історії України одноразову партію карфентанілу вагою 20 кілограмів. Партнерів Лєбедєва також раніше затримували, і наразі кримінальні провадження за цими фактами перебувають на розгляді у суді.

13 травня в 15 регіонах України викрили угрупування, учасники якого щомісячно виготовляли понад 700 кілограмів наркотиків для розповсюдження в різних областях України. Такий обсяг наркотиків оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.