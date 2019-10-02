Наробили шуму серед ворогів: бійці 24 королівської бригади повернулись додому (фото, відео)

Після восьми місяців на передовій 24 механізована бригада імені короля Данила повернулась у пункт постійної дислокації — в Яворів, що на Львівщині. Захисників зустрічало усе місто.

Королівська піхота із лютого утримувала фронт в районі Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, та Славного.

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Бійці розповіли: ворог не цурався заборонених калібрів та навіть вдарив по українських позиціях зі специфічного озброєння "Змій Горинич", яке є лише в російській армії.

Командир батальйону 24 бригади Сергій Мазорчук наголосив, що перемир'я на Донбасі ніхто не дотримується: окупанти використовують важку артилерію ствольну і міномети 120 калібру.

"Так само по наших підрозділах в Мар'їнці була використана УР-77.Слава Богу, в той період в нас тільки один військовослужбовець зазнав травми, вони не попали", – зазначив він.

Важливо! Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир'я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

Під час зустрічі рідні не стримували своїх емоцій – адже їх батьки, сини, брати нарешті вдома.

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Бійці ж тримали у руках фотографії побратимів, які загинули на передовій. За п'ять років війни з Росією 24 механізована втратила у бою 130 воїнів. Десятьох із них — за цю, останню ротацію. Ще 42 піхотинців поранені.



На Львівщину з передової повернулися бійці королівської бригади

Командир взводу 24 бригади Олег Слободян показав фотографію свого товариша, бойового побратима Олександра Бардалима.

Ми з ним воювали не один рік, не одну ротацію. На жаль, так сталося, що від кулі снайпера він загинув як герой, рятуючи життя побратиму,

– розповів він.

Нині для бійців настав час отримувати бойові нагороди. Тим паче, як свідчить розвідка, бригада таки наробила шуму серед ворогів.

"Жодна смерть королівського піхотинця не обійшлась безкарно для загарбників. Агресор платить десятикратну ціну, шанує і боїться бригаду", – наголосив Валерій Гудзь, командир 24 бригади.

Тепер на бійців очікує двомісячний відпочинок, а далі — навчання, злагодження та повернення на фронт уже взимку.