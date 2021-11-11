Дітей залишили у лікарні до ранку

Постраждалих підлітків відвезли у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги імені Мещанінова. Наразі обоє перебувають у стабільному стані середньої важкості.

Важливо У Харкові елітний позашляховик на переході проїхався по підлітках: моторошне відео

За словами заступника головного лікаря Андрія Соцького, у потерпілих зафіксували струс мозку та забиття м'яких тканин. Дівчинці зашили рану голови.

Діти народилися не те, що в сорочці, а в якійсь дублянці. Лікарі їх оглянули, там є незначні подряпини, є точно у обох черепно-мозкова травма, незначна. Наразі більше лікарі у них нічого не виявили,

– розповів речник міськради Юрій Сидоренко.

Він додав: "До ранку їх залишили у лікарні, щоб поспостерігати за їхнім станом. Сподіваються, що за ніч ніяких прихованих травм не виявлять".

Зауважимо, те, що діти обійшлися незначними ушкодженнями, дійсно вражає. Адже водій автомобіля протягнув хлопчика кілька метрів під переднім бампером.

Що відомо про моторошну ДТП