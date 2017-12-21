Народилися в Росії та працює на Ахметова: з'явилася інформація про дружину затриманого агента РФ

Дружиною чиновника секретаріату Кабміну Станіслава Єжова, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами, виявилася громадянка Росії Юлія Мірошнікова.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, навчалася жінка в Санкт-Петербурзі, а зараз працює в компанії ДТЕК, що належить українському олігарху Рінату Ахметову.

За інформацією ресурсу "Страна", Мірошнікова закінчила Санкт Петербурзький університет і є кандидатом наук в області енергоустановок на основі відновлюваних джерел енергії.



Юлія Мірошнікова та Станіслав Єжов

Крім того, вона працювала у США в одному з найбільших підприємств в сфері ядерної промисловості, а також готувала аналітичні доповіді та дослідження для японського інституту прикладної енергетики.

Також зазначається, що зараз вони разом з Єжовим виховують доньку дошкільного віку.



На сторінках у соцмережах Мірошнікова викладала багато фото з Єжовим у США

"Можу сказати, що це якась маячня та сюрреалізм. Більше я б не хотіла нічого обговорювати", – так вона прокоментувала затримання свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що співробітники Служби безпеки викрили чиновника секретаріату Кабміну, якого завербували російській спецслужби під час його довготривалого відрядження за кордоном. Згодом з'ясувалося, що це Станіслав Єжов, який на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана відповідав, зокрема, за переклад зустрічей з іноземними делегаціями.