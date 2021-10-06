"Народився синім на колір і не дихав": в Одесі через халатність лікарів померла дитина

Через недбалість лікарів Одеського пологового будинку №1 молоді батьки втратили хлопчика. За словами породіллі, лікарі знали, що дитина не виживе, якщо народиться природнім шляхом. Проте не повідомили жінці про це. Хлопчик 11 місяців був у комі й помер.

За словами матері хлопчика Юлії, дитина народилась "синього кольору, не дихала й не кричала". Хлопчика реанімували 14 хвилин, але марно. Натомість лікарі написали, що немовля народилося живим.

Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись з пологовим будинком №1, але на наші дзвінки не відповідають.

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Не кричав і не дихав

Юлія Коломієць каже, що всю вагітність вона почувалась добре, народжувала згідно з терміном. Пологи почалися 9 листопада 2020 року. Хлопчик з'явився на світ природним шляхом.

Мати була вражена, коли побачила свого сина. Він народився "синього кольору й не дихав". Термінові реанімаційні заходи тривали 14 хвилин. На 15-й хвилині у сина з'явилося серцебиття.

Жінка наголошує, що після пологів в палату зайшла лікар і сказала, що "не треба було погоджуватися на природні пологи і все було б нормально".

Лікарі все знали

У документах лікарі зазначили, що хлопчик народився живий. Жодних реанімаційних заходів медики не проводили.

Юлія каже, що медики знали про труднощі пологів і жодного разу не запропонували її провести кесарів розтин. Жінка була не проти операції й одразу сказала, що, коли потрібно її провести, то відмовлятись не буде.

Лікарі пологового натомість сказали, що потреби в цьому немає. Стан матері й сина – стабільний.

Хлопчик помер, не вийшовши з коми

Мати каже, що 11 місяців дитина боролася за життя. Хлопчик увесь час був у стані коми. Лікарі з пологового натомість жодного разу не поцікавилися його станом.

Дитина померла 29 вересня, у маляти двічі зупинилося серце. Перший раз його змогли реанімувати, проте вдруге – вже ні.

Слідство через халатність лікарів триває майже 11 місяців. Юлія Коломієць каже, що справу хочуть якнайшвидше закрити і виправдати лікарів пологового будинку.

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