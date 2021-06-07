Імені малюка Світлична наразі не оприлюднила. Вона поділилася радісною звісткою з друзями та знайомими у мережі.
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Свій день народження зустрічаю з маленьким дивом. Ласкаво просимо у цей цікавий світ, моє величезне щастя,
– заявила політикиня.
Українці вітають Світличну з радісною подією. Під дописом вони залишили багато щасливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Вітаю! Це неймовірне щастя і найцінніший дарунок у житті".
- "Хай сонячною буде життєва дорога".
- "Яке щастя! Вітаю з подвійним Святом! Здоров'я та поменше безсонних ночей".
- "Я бажаю йому бути щасливим чоловічком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії".