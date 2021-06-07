Напередодні Дня народження: народна депутатка Світлична народила сина

Позафракційна нардепка Юлія Світлична 5 червня стала мамою. Напередодні Дня народження політикиня народила сина.

Імені малюка Світлична наразі не оприлюднила. Вона поділилася радісною звісткою з друзями та знайомими у мережі.

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Свій день народження зустрічаю з маленьким дивом. Ласкаво просимо у цей цікавий світ, моє величезне щастя,

– заявила політикиня.

Українці вітають Світличну з радісною подією. Під дописом вони залишили багато щасливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Вітаю! Це неймовірне щастя і найцінніший дарунок у житті".

"Хай сонячною буде життєва дорога".

"Яке щастя! Вітаю з подвійним Святом! Здоров'я та поменше безсонних ночей".

"Я бажаю йому бути щасливим чоловічком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії".