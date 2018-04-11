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Співачка Руслана розбила голову напередодні конференції: фото

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Руслана Лижичко розбила голову
Руслана Лижичко розбила голову / facebook.com

У середу, 11 квітня, українська співачка Руслана Лижичко отримала травму голови напередодні Міжнародної конференції CISOLAR-2018, у якій вона приймала участь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила переможниця Євробачення-2004.

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Просування відновлюваної енергетики і енергетичної незалежності, якій я присвятила свій новий музичний проект і всю активність, дається мені через пригоди. За півгодини до виїзду на сьому міжнародну конференцію Cisolar я розбила голову. Але заради чистої енергії майбутнього я готова пройти через усе,
– написала Руслана Лижичко.

Що таке CISOLAR? Це головна подія ринку сонячної енергетики у Центральній та Східній Європі, де провідні гравці традиційно презентують найновіші технології та рішення для галузі сонячної енергетики, а також діляться досвідом реалізації найуспішніших PV проектів. Саме на CISOLAR народжуються нові проекти та укладаються багатомільйонні контракти.

Цього року CISOLAR-2018 працюватиме у 3-денному форматі. 11 квітня проходитиме конференція, 12-13 квітня відбуватиметься виставка. На виставці будуть представлені продукція та сервіси від ключових гравців глобального ринку сонячної енергетики та місцевих компаній.

Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Руслана
Джерело: 24 Канал
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