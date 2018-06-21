Народні депутати хочуть обмежити свободу в інтернеті: законопроект

До порядку денного Верховної Ради включено законопроект №6688, який передбачає дозвіл для Служби безпеки України блокувати сайти без рішення суду.

Про це мовиться в тексті законопроекту, опублікованому на сайті парламенту.

Авторами документу є народні депутати з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник, Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновол. Вони пропонують внести зміни до деяких законів з метою "протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

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Якщо закон буде схвалений, то загрозами нацбезпеці в інформаційній сфері вважатимуть вплив на дії органів влади і віднесуть їх до категорії "технологічний тероризм".

Зокрема, СБУ пропонується надати право блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу вже не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради національної безпеки і оборони.

При цьому інтернет-провайдери зобов'язані будуть в установленому Кабміном порядку тимчасово блокувати доступ до сайту.

Згідно з проектом закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) повинна буде застосовувати адміністративні стягнення щодо провайдерів, і ввести Єдиний реєстр виконання судових рішень та застосування санкцій у сфері телекомунікацій.

Крім того, документ зобов'язує провайдерів за свій рахунок купувати і встановлювати устаткування для блокування сайтів.