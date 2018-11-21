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      Народні депутати не підтримали скасування нових правил оподаткування "євроблях"

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      Верховна Рада розблокувала підписання закону про нові правила розмитнення "євроблях"
      Верховна Рада розблокувала підписання закону про нові правила розмитнення "євроблях" / Фото з відкритих джерел

      У Верховній Раді розблокували підписання закону про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування автомобілів на єврономерах. Народним депутатам забракло голосів, щоб скасувати відповідне рішення.

      Під час голосування нардепи відхилили два проекти постанов, які передбачали скасувати рішення про ухвалення цього закону.

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      Так, за проект постанови №8487-П "Про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" проголосували лише 67 народних депутатів при необхідному мінімуму 226.

      Автором цього проекту є народний депутат Юрій Дерев'янко – він пояснив необхідність скасування рішення порушенням процедуру ухвалення цього закону.

      Постанова 8487-П1 авторства нардепа Сергія Каплінова передбачала необхідність скасування голосування щодо нових правил оподаткування через порушення процедуру розгляду законопроекту. Зокрема, автор заявив про пізно опубліковану порівняльну таблицю до другого читання.

      За його словами, вона мала з’явитись у переддень голосування, а не за 10 днів до розгляду, як передбачено регламентом. За рішення про скасування закону проголосувало усього 56 народних депутатів.

      Таке рішення Ради дає можливість голові Верховної Ради Андрію Парубію підписати ухвалений законопроект і передати його на підпис Президенту України Петру Порошенку.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах не задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Теги: Податки Публікації Новини України Новини політики Авто на єврономерах Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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