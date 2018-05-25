Народні депутати не підуть на фінал Ліги чемпіонів через високу вартість квитків

Журналісти 24 Каналу запитали народних депутатів України, чи підуть вони на фінал Ліги чемпіонів і кожен з опитаних парламентарів відповів, що не відвідає футбольний матч через високу вартість квитків.

Фінал футбольної Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня у Києві. Участь у грі візьмуть мадридський "Реал", який називають королівським клубом, і "Ліверпуль" з однойменного англійського міста.

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Вартість квитків складає від 80 до 450 євро. Ця сума виявилась захмарною для депутатів Верховної Ради України.

"Буду дивитись матч по телебаченню через дуже дорого квитки. Один я не можу піти, потрібно йти з компанією, ще й дружина у мене фанат футболу, тому на чотирьох це дуже дорого", – сказав народний депутат, "Опозиційний блок" Юрій Павленко.

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Додамо, що король Іспанії Хуан Карлос має намір відвідати фінал футбольної Ліги чемпіонів. Варто зазначити у рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція зустрічі.