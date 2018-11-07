Народних депутатів закликали допомогти "Росток-Холдинг" в протистоянні рейдерам

Керівництво "Росток-Холдинг" звертається до парламенту з проханням посприяти розблокуванню роботи 17 підприємств групи.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявили народний депутат Олександр Кодола та генеральний директор групи "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков, йдеться на офіційному сайті агрохолдингу.

"Росток-Холдинг" – бюджетоутворювальне підприємство. У зв'язку з невиплатами до місцевих бюджетів Чернігівської та Сумської областей під загрозою зриву виконання важливих соціальних програм в регіонах, зокрема, ремонт доріг, шкіл, садків. Це також стосується зарплат бюджетним організаціям. "Розблокуйте роботу "Росток-Холдинг", і ми наповнимо бюджет країни. В іншому випадку скарбниця може втратити до 100 млн грн податків", – заявив генеральний директор групи Валерій Ласьков.

В даний час всі елеваторні потужності компанії повністю заповнені, а відвантаження з елеваторів заблокована. При цьому 15 тис. га кукурудзи стоять неприбраними в полях.

"Я уявляю багатотисячну родину групи "Росток-Холдинг", яка вирощує близько 300 тис. тонн зернових і олійних на 60 тисячах гектарах. Ми звертаємося з проханням допомогти розблокувати діяльність компанії", – заявив генеральний директор агрохолдингу.

У свою чергу народний депутат Олександр Кодола зазначив, що випадки рейдерства почастішали саме в аграрному секторі. У зв'язку з чим народний депутат звернувся до силових структур із закликом провести неупереджене розслідування ситуації з "Росток-Холдинг".

"На полях України йде велика битва за урожай. На жаль, реалії такі, що сьогодні набагато важче не виростити врожай, а відбитися від рейдерів, які під прикриттям судових рішень і деяких представників правоохоронних органів ставлять під загрозу не тільки подальше існування реально діючих підприємств, а взагалі економічну безпеку держави. З таким кричущим випадком до мене звернулися представники "Росток-Холдинг", – заявив народний депутат Олександр Кодола. – Я звертаюся до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки, Національної поліції, Міністерства юстиції, в структурі якого діє антирейдерська комісія, негайно відреагувати і не допустити рейдерського захоплення компанії. В межах своєї компетенції відомства повинні провести об'єктивне і неупереджене досудове розслідування кримінального провадження".

Олександр Кодола вважає, що в Україні не можна допустити таке ганебне явище як рейдерство. Влада повинна захищати реальний сектор економіки – тих, хто наповнює державний бюджет, створює додану вартість, платить податки.

Як заявляла раніше компанія "Росток-Холдинг", в зв'язку зі сформованою ситуацією існує велика загроза соціального вибуху. Через зупинку підприємств люди можуть втратити роботу – разом з сім'ями це близько 10 тисяч працівників у Сумській і Чернігівській областях, які є прикордонними територіями з країною-агресором.

Крім того, з кожним днем ​​зростає загроза екологічної катастрофи, оскільки можливе самозаймання врожаю, який зберігається в елеваторних комплексах.

"Ми дуже сподіваємося, що Президент України, Генеральний прокурор, Прем'єр-міністр, народні депутати почують наші заклики, і найближчим часом робота компанії буде розблокована", – додав на завершення генеральний директор групи "Росток-Холдинг" Валерій Ласьков.

Нагадаємо, з 8 жовтня робота 17 підприємств холдингу, розташованих в Чернігівській і Сумській областях, заблокована постановою Харківського районного суду Харківської області, який знаходиться в смт. Покотилівка. В рамках вирішення суду застосовані безпрецедентні заходи до підприємств групи в формі арешту активів, заборони збирати урожай і проводити продаж зерна. Господарська діяльність компанії паралізована, не дивлячись на те, що жодне підприємство групи не має до Харківщини ніякого відношення.

Довідка

"РОСТОК-ХОЛДИНГ" – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництві і продажі молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній.