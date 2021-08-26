Про виступ Малініна розповіли ексочільник Одеської ОДА Микола Скорик і заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Вони опублікували багато фото з концерту.

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Давня дружба

Микола Скорик подав ідею гучно відсвяткувати 200-річчя Болграда. Для цього він запросив відомого співака радянських часів Олександра Малініна. У фейсбуці пишуть, що ексголова Одеської ОДА та Малінін – давні друзі.

Зверніть увагу! 26 серпня Олександр Малінін виступатиме ще й в Одесі. Подія відбудеться на арені "Морвокзалу".

Вадим Шкарівський теж привітав жителів Болграда з річницею і побажав їм тепла та світла.

Наші вітання з 200-ю річницею Болграду сьогодні звучали з трибуни Центрального стадіону для всіх і кожного жителя цього прекрасного міста! Повторюю - добра, процвітання і всього найкращого всім вам!

– написав заступник голови Одеської облради.

У Болграді під Одесою виступав російський співак Олександр Малінін / Фото з фейсбуку Миколи Скорика та Вадима Шкарівського

Що кажуть люди

Жителі Болграда зраділи, що до них приїхав відомий співак. Вони публікували в мережі фото та відео і дякували організаторам. Проте не всі відреагували на подію позитивно. Користувачі залишили такі коментарі:

"Напевно, на розпродажі по акції взяли".

"З нафталіну дістали чи з музею мадам Тюссо?"

"Саня вже не торт".

"Звідки його витягнули? Не вистачає Кобзона і Распутіної".

Текст публікації ексочільника Одеської ОДА Миколи Скорика:

До відзначення 200-річчя Болграду опозиційна команда Миколи Скорика організувала низку святкових заходів для громадян. Кульмінацією вечора став концерт Олександра Малініна.

Співака запросив Скорик Микола, з яким він пов'язаний давньою дружбою, виступити для людей Болграду. Такий подарунок від народного депутата дуже тепло прийняли, глядачі подарували зірці найгучніші овації!