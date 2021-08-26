Народний артист України: на Одещині на ювілей міста привезли російського співака
Джерело:фейсбук Миколи Скорика
У Болграді Одеської області святкували 200-річчя міста. Туди запросили радянського співака Олександра Малініна. у мережі неоднозначно відреагували на його появу. Відомо, що він є народним артистом як в Росії, та і в Україні.
Про виступ Малініна розповіли ексочільник Одеської ОДА Микола Скорик і заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Вони опублікували багато фото з концерту.
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Давня дружба
Микола Скорик подав ідею гучно відсвяткувати 200-річчя Болграда. Для цього він запросив відомого співака радянських часів Олександра Малініна. У фейсбуці пишуть, що ексголова Одеської ОДА та Малінін – давні друзі.Зверніть увагу! 26 серпня Олександр Малінін виступатиме ще й в Одесі. Подія відбудеться на арені "Морвокзалу".
Вадим Шкарівський теж привітав жителів Болграда з річницею і побажав їм тепла та світла.
Наші вітання з 200-ю річницею Болграду сьогодні звучали з трибуни Центрального стадіону для всіх і кожного жителя цього прекрасного міста! Повторюю - добра, процвітання і всього найкращого всім вам!
– написав заступник голови Одеської облради.
У Болграді під Одесою виступав російський співак Олександр Малінін / Фото з фейсбуку Миколи Скорика та Вадима Шкарівського
Що кажуть люди
Жителі Болграда зраділи, що до них приїхав відомий співак. Вони публікували в мережі фото та відео і дякували організаторам. Проте не всі відреагували на подію позитивно. Користувачі залишили такі коментарі:
- "Напевно, на розпродажі по акції взяли".
- "З нафталіну дістали чи з музею мадам Тюссо?"
- "Саня вже не торт".
- "Звідки його витягнули? Не вистачає Кобзона і Распутіної".
Текст публікації ексочільника Одеської ОДА Миколи Скорика:
До відзначення 200-річчя Болграду опозиційна команда Миколи Скорика організувала низку святкових заходів для громадян. Кульмінацією вечора став концерт Олександра Малініна.
Співака запросив Скорик Микола, з яким він пов'язаний давньою дружбою, виступити для людей Болграду. Такий подарунок від народного депутата дуже тепло прийняли, глядачі подарували зірці найгучніші овації!
Хто такий Олександр Малінін
Радянський і російський співак, заслужений та народний артист Росії. У 2004 році тодішній президент Кучма присвоїв йому звання "Народний артист України". На сцені виступає з 1976 року.
Заборони на відвідування України Малінін не має, тому що не виступав у Криму та на Донбасі. Про Україну теж негативно не висловлювався. Натомість його син – Микола Малінін гастролював по окупованих територіях. Він занесений до бази "Миротворець".