Народний депутат загубив гаманець із банківськими картками

Народний депутат України Михайло Гаврилюк загубив портмоне з документами і банківськими картками. Це трапилося минулого тижня в Гостомелі Київської області.

Про це сам народний обранець 3 вересня написав в одній із Facebook-спільнот, повідомляє "Громада Приірпіння".

"Друзі, на минулому тижні в районі площі Рекунова мною було загублено портмоне з документами і банківськими картами. Велике прохання повідомити про знахідку", – написав Гаврилюк.

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Допис Михайла Гаврилюка

Помічник нардепа Євген Штутман розповів, що політик приїхав у Гостомель з робочим візитом, а саме, щоб перевірити як витрачаються субвенційні кошти, які повинні бути витрачені на площу Рекунова.

"Михайло Гаврилюк справді загубив портмоне, в якому лежали водійські права, зарплатна картка, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення депутата і техпаспорт на машину. Очевидно, це сталося тоді, коли Гаврилюк виходив з машини", – розповів помічник Гавртлюка.

До слова, народні депутати з серпня місяць перебували у відпустках і на літній відпочинок вони отримали з держбюджету приблизно по 40 тисяч гривень.