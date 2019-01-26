"Народний фронт" на межі розвалу: однопартійці розділилися на два табори

Партія "Народний Фронт" перебуває на межі розвалу. Її лідер Арсеній Яценюк довгий час не давав про себе знати, втративши не тільки особисту підтримку, а й всієї партії. За 5 років їх рейтинг впав з 14 % до 1 %. На додачу, всередині політичної сили стався розкол. На які фронти розійшовся "Народний фронт" – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Чому Яценюк з'являвся на білбордах?

Наприкінці 2018 року білборди з Арсенієм Яценюком заполонили українські міста. Восени лідер партії нагадував про енергетичну незалежність, зупинений дефолт, рух в НАТО.

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Здавалось би, колишній прем'єр розпочав агітацію на президентські вибори. А насправді ж, лідер "Народного Фронту" тестує свою партію на майбутні парламентські перегони. Наразі соціологічні дослідження показують рейтинг "народнофронтівців" в межах статистичної похибки.

Коли ми кажемо, що їх рейтинг в межах статистичної похибки, то він менше за статистичну похибку. Статистична похибка завжди в порядку 2-3 %. А у них – менше 1 %,

– зазначив політичний оглядач Роман Романюк.

У 2014 році партія зіграла на початку російської агресії, зібравши у своїх лавах учасників АТО та Революції Гідності. Таким чином "Народний Фронт" став другою за чисельністю фракцією у Верховній Раді, отримавши 80 мандатів. Але зараз партія на межі розвалу.

Це був передвиборчий проект. Цей проект зареєстрували напередодні парламентських виборів за кілька місяців. І цей проект не зміг вижити навіть один рік,

– пояснив політичний експерт Олександр Солонтай.

На які два табори розділився "Народний фронт"?

"Народний фронт" розбився на два табори:

1. Спікер парламенту Андрій Парубій та секретар РНБО Олександр Турчинов, які ненавидять Тимошенко, схиляються до Петра Порошенка. Подейкують, що Арсеній Яценюк особисто вів переговори, аби об'єднатися з БПП.



Турчинов та Парубій схиляються до Порошенка

2. Натомість, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та олігарх і екс-нардеп Микола Мартиненко майже не приховують, що грають на користь Юлії Тимошенко.



Аваков та Мартиненко схиляються до Тимошенко

"Я знаю, що близькі до Мартиненка люди вже в штабі Тимошенко. Аваков з Тимошенко вів переговори, і є певна домовленність про ненапад", – розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Навіщо Аваков "озброївся" потужним впливом під час голосувань?

Не гаючи часу, Аваков зав'язав на собі усі структури, які займаються проведенням виборів. Кандидат у президенти Ілля Кива, соратник міністра внутрішніх справ, матиме своїх представників у виборчих комісіях. Національні дружини (які теж контролює Аваков) – офіційні спостерігачі. Поліція контролює правопорядок – і головне – перевозить виборчі бюлетені. До того ж Аваков підписав меморандум з ЦВК, аби не допустити порушень виборчих прав. Тож він, фактично, стає третім тіньовим учасником другого туру, від якого залежатимуть навіть результати голосувань.

МВС і Аваков вже не будуть виконувати вказівок Банкової, а навпаки – будуть розслідувати можливі зловживання, які чинитиме Банкова під час виборів,

– стверджує Сергій Лещенко.

За словами Романюка, "Народний фронт" за допомогою Арсена Авакова, зможе показати, як партія не дозволяє фальсифікувати вибори та скуповувати голоси. В той же час Арсеній Яценюк намагається утримати два табори "Народного фронту" разом, аби партія залишилася при владі.

За моїми даними, таки компроміс був досянутий: всі лідери і вся партія "Народний фронт" працюють над тим, щоб у другому турі зійшлися Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Тобто, щоб не було якихось випадкових кандидатів,

– запевнив політичний оглядач Роман Романюк.

Який шанс у "Народного фронту" отримати фракцію у парламенті?

Єдиний шанс для "народнофронтівців" отримати хоч невелику фракцію у наступному парламенті – зібрати своїх два десятки мажоритарників, які мають вплив у своїх округах. І намагатися подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр за списками.

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А поки, аби нагадати про себе, "Народний Фронт" 2 лютого збирає з'їзд партії. Хоча там навряд висунуть свого кандидата в Президенти.