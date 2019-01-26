05:10
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Народний фронт" на межі розвалу: однопартійці розділилися на два табори

      949 Читать новость на русском

      Партія "Народний Фронт" перебуває на межі розвалу. Її лідер Арсеній Яценюк довгий час не давав про себе знати, втративши не тільки особисту підтримку, а й всієї партії. За 5 років їх рейтинг впав з 14 % до 1 %. На додачу, всередині політичної сили стався розкол. На які фронти розійшовся "Народний фронт" – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Чому Яценюк з'являвся на білбордах?

      Наприкінці 2018 року білборди з Арсенієм Яценюком заполонили українські міста. Восени лідер партії нагадував про енергетичну незалежність, зупинений дефолт, рух в НАТО.

      Читайте також: Чи підтримають українці Яценюка на виборах: думка експерта

      Здавалось би, колишній прем'єр розпочав агітацію на президентські вибори. А насправді ж, лідер "Народного Фронту" тестує свою партію на майбутні парламентські перегони. Наразі соціологічні дослідження показують рейтинг "народнофронтівців" в межах статистичної похибки.

      Коли ми кажемо, що їх рейтинг в межах статистичної похибки, то він менше за статистичну похибку. Статистична похибка завжди в порядку 2-3 %. А у них – менше 1 %,
      – зазначив політичний оглядач Роман Романюк.

      У 2014 році партія зіграла на початку російської агресії, зібравши у своїх лавах учасників АТО та Революції Гідності. Таким чином "Народний Фронт" став другою за чисельністю фракцією у Верховній Раді, отримавши 80 мандатів. Але зараз партія на межі розвалу. 

      Це був передвиборчий проект. Цей проект зареєстрували напередодні парламентських виборів за кілька місяців. І цей проект не зміг вижити навіть один рік,
      – пояснив політичний експерт Олександр Солонтай.

      На які два табори розділився "Народний фронт"?

      "Народний фронт" розбився на два табори:

      1. Спікер парламенту Андрій Парубій та секретар РНБО Олександр Турчинов, які ненавидять Тимошенко, схиляються до Петра Порошенка. Подейкують, що Арсеній Яценюк особисто вів переговори, аби об'єднатися з БПП.

      порошенко турчинов парубій
      Турчинов та Парубій схиляються до Порошенка

      2. Натомість, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та олігарх і екс-нардеп Микола Мартиненко майже не приховують, що грають на користь Юлії Тимошенко.

      аваков мартиненко тимошенко
      Аваков та Мартиненко схиляються до Тимошенко

      "Я знаю, що близькі до Мартиненка люди вже в штабі Тимошенко. Аваков з Тимошенко вів переговори, і є певна домовленність про ненапад", – розповів нардеп від БПП Сергій Лещенко. 

      Навіщо Аваков "озброївся" потужним впливом під час голосувань?

      Не гаючи часу, Аваков зав'язав на собі усі структури, які займаються проведенням виборів. Кандидат у президенти Ілля Кива, соратник міністра внутрішніх справ, матиме своїх представників у виборчих комісіях. Національні дружини (які теж контролює Аваков) – офіційні спостерігачі. Поліція контролює правопорядок – і головне – перевозить виборчі бюлетені. До того ж Аваков підписав меморандум з ЦВК, аби не допустити порушень виборчих прав. Тож він, фактично, стає третім тіньовим учасником другого туру, від якого залежатимуть навіть результати голосувань. 

      МВС і Аваков вже не будуть виконувати вказівок Банкової, а навпаки – будуть розслідувати можливі зловживання, які чинитиме Банкова під час виборів,
      – стверджує Сергій Лещенко.

      За словами Романюка, "Народний фронт" за допомогою Арсена Авакова, зможе показати, як партія не дозволяє фальсифікувати вибори та скуповувати голоси. В той же час Арсеній Яценюк намагається утримати два табори "Народного фронту" разом, аби партія залишилася при владі.

      За моїми даними, таки компроміс був досянутий: всі лідери і вся партія "Народний фронт" працюють над тим, щоб у другому турі зійшлися Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Тобто, щоб не було якихось випадкових кандидатів,
      – запевнив політичний оглядач Роман Романюк.

      Який шанс у "Народного фронту" отримати фракцію у парламенті?

      Єдиний шанс для "народнофронтівців" отримати хоч невелику фракцію у наступному парламенті – зібрати своїх два десятки мажоритарників, які мають вплив у своїх округах. І намагатися подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр за списками.

      Читайте також: БПП і "Народний фронт"– найбільші кнопкодави року: цікаві дані в інфографіці

      А поки, аби нагадати про себе, "Народний Фронт" 2 лютого збирає з'їзд партії. Хоча там навряд висунуть свого кандидата в Президенти. 

      Автор: Оксана Тропотяга, Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Новини України Народний фронт Арсеній Яценюк Арсен Аваков Юлія Тимошенко Олександр Турчинов Микола Мартиненко Петро Порошенко Андрій Парубій Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      26 січня , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 352
      Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      26 січня , 22:04 Головні новини 26 січня: список церков до перейменування та опубліковані таємні документи Кремля
      2377
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      26 січня , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 1581
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      26 січня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3822
      Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      26 січня , 18:44 Що робити під час повені: корисна інструкція для туристів
      634
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
       23 березня 2018 , 12:01
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      Де панують політичні амбіції, елементарна логіка впадає в летаргію, – Джангіров
       12 грудня 2018 , 16:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук