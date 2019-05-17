"Народний фронт" планує вийти з коаліції задля того, аби Раду не розпустили

Парламентська Фракція "Народний фронт" планує заявити, що виходить зі складу коаліції "Європейська Україна". Цілком імовірно, що це станеться у п’ятницю, 17 травня.

Як пише видання "Лівий берег", завдяки такому кроку спікер Верховної Ради Андрій Парубій отримає можливість почати відлік 30 дням, протягом яких у парламенті має бути сформовано нову більшість.

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Якщо ж цього не станеться, парламент може розпустити новий президент. Щоправда, це неможливо буде зробити менш, ніж за півроку до планових виборів до Ради.

Ми пам'ятаємо, як Окружний адмінсуд на чолі з Павлом Вовком зажадав від Парубія пред'явити докази існування коаліції. Передбачалося зафіксувати її відсутність ще з 2017-го року, а отже і можливість для Зеленського розігнати Раду. З огляду на, що інавгурацію призначено на 20 травня, а суди до нього є цілком лояльними, Володимир Зеленський цілком може спробувати провернути такий трюк,

– зауважив співрозмовник ресурсу.

За його словами, якщо 17 травня "Народний фронт" виступить із заявою про вихід із коаліції, 30-денний термін закінчиться до 16 червня, а від цієї дати розпуск буде вже неможливим: ні на практиці, ні в теорії.

"Підсумкове засідання фракції – в п'ятницю вранці, сподіваюся, "Народний фронт" не передумає". – додало джерело видання.

Такий крок "Народного фронту" можна пояснити тим, що загалом дострокові парламентські вибори є для них невигідними. Щодо позиції президентського БПП, то дострокові вибори допоможуть їм закріпити допоможуть "закріпити" нинішній рейтинг Петра Порошенка, але явно не у абсолютних цифрах. Водночас, у разі збереження нинішньої виборчої системи, для майбутнього президента Володимира Зеленського не важко буде сформувати сприятливий для себе список партії "Слуга народу", але упродовж таких коротких термінів важко буде підібрати абсолютно лояльних мажоритарників.

Раніше у "Народному фронті заявляли, що на наступних парламентських виборах "Народний фронт" не існуватиме у нинішньому форматі, натомість відбудеться повний ребрендинг політсили та зміняться гравці.

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Думаю, що буде об’єднання з іншими політичними силами. І ми побачимо певний блок або об’єднання, які може бути представлено на наступних парламентських виборах,

– розповів нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський.

Щодо об’єднання, за словами Логвинського, наразі тривають перемовини з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, частиною "Блоку Петра Порошенка" та навіть з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Розпуск Ради: які підстави та що про це треба знати? Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення терміну повноважень Верховної Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відтак, розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде неконституційним.



Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.



Умови, за яких можуть розпустити Верховну Раду: інфографіка 24 каналу

Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.





Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів: інфогрфіка 24 каналу