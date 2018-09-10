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"Народний контроль" наполягає на державному фінансуванні ПТУ, – Добродомов

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Дмитро Добродомов на зустрічі з викладачами міжрегіонального вищого ПТУ
Дмитро Добродомов на зустрічі з викладачами міжрегіонального вищого ПТУ

Ми маємо зберегти профтехосвіту, якісно її реформувавши.

Про це лідер партії "Народний контроль", народний депутат Дмитро Добродомов заявив на зустрічі з викладачами міжрегіонального вищого ПТУ під час робочої поїздки до Вінниці.

"Народний контроль" зареєстрував у ВРУ комплексний законопроект "Про професійну освіту в Україні" (№ 5160), яким пропонуємо запровадити механізм "приватного замовлення" від підприємств на навчання студентів та дозволити ПТУ брати цільові кредити для поновлення матеріально-технічної бази. Ухвалення цього закону дозволить збільшити можливості фінансування. Окрім того, студенти зможуть отримати перше робоче місце ще під час навчання", – пояснив нардеп.

Добродомов додав, що ініціатива "Народного контролю" зможе збільшити стипендії учням та зарплати викладачам.

"По-перше, ми закликаємо підняти стипендії до половини мінімальної зарплати. Щодо цього питання ми додатково подамо поправки до держбюджету, аби підняти для дітей стипендії. Адже це несправедливо, що в окремих випадках учні ПТУ не отримують навіть 500 гривень. А часто, це діти із малозабезпечених сімей. Тому ми хочемо зрівняти їхні стипендії зі стипендіями студентів вишів. Також, пропонуємо встановити контрактну форму працевлаштування і погодинну оплату праці для викладачів. Це дозволить утримувати кваліфікований кадровий склад викладачів та виплачувати їм справедливі зарплати", – констатував він.

Теги: Новини політики Фінанси Дмитро Добродомов Освіта Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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