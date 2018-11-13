Народжений у Донецьку баскетболіст прийняв російське громадянство

Баскетболіст Джоель Боломбой, який народився у Донецьку та свого часу запрошувався до виступів за збірну України, прийняв російське громадянство.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті російського баскетбольного клубу ЦСКА, за який зараз і виступає Боломбой. Там вже процитовано і слова самого гравця про "справжнє щастя" від отримання російського громадянства.

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Варто нагадати, що Джоель Боломбой народився 28 січня 1994 року у Донецьку у сім'ї батька-конголезця та матері-росіянки. Однак у 4-річному віці родина перебралася до США, де хлопець закінчив школу та виступав за баскетбольну команду університету Вебер Стейт. У 2016 році його на драфті обрала команда "Юта Джаз" під 52-им номером. Однак вже наступного сезону він перейшов до "Мілуокі Бакс". Загалом зіграв лише у 20 матчах за ці клуби в NBA. Більше часу грав у G-League.

У цьому ж 2017 році 206-сантиметровий гравець увійшов у розширений список кандидатів до збірної України для підготовки на Євробаскет. Однак на турнір гравець так і не поїхав. Загалом його неодноразово викликали до збірної України. Але він кожного разу знаходив причини відмовити.

Влітку 2018 року гравець перебрався у російський клуб ЦСКА та вирішив змінити громадянство. Тепер він може виступати за збірну Росії.