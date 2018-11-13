20:45
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, сьогодні
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Народжений у Донецьку баскетболіст прийняв російське громадянство

      248 Читать новость на русском
      Джоель Боломбой
      Джоель Боломбой / cskabasket.com

      Баскетболіст Джоель Боломбой, який народився у Донецьку та свого часу запрошувався до виступів за збірну України, прийняв російське громадянство.

      Відповідна інформація оприлюднена на сайті російського баскетбольного клубу ЦСКА, за який зараз і виступає Боломбой. Там вже процитовано і слова самого гравця про "справжнє щастя" від отримання російського громадянства.

      Читайте також: Обраний на драфті НБА баскетболіст приїде до збірної України

      Варто нагадати, що Джоель Боломбой народився 28 січня 1994 року у Донецьку у сім'ї батька-конголезця та матері-росіянки. Однак у 4-річному віці родина перебралася до США, де хлопець закінчив школу та виступав за баскетбольну команду університету Вебер Стейт. У 2016 році його на драфті обрала команда "Юта Джаз" під 52-им номером. Однак вже наступного сезону він перейшов до "Мілуокі Бакс". Загалом зіграв лише у 20 матчах за ці клуби в NBA. Більше часу грав у G-League.

      У цьому ж 2017 році 206-сантиметровий гравець увійшов у розширений список кандидатів до збірної України для підготовки на Євробаскет. Однак на турнір гравець так і не поїхав. Загалом його неодноразово викликали до збірної України. Але він кожного разу знаходив причини відмовити.

      Влітку 2018 року гравець перебрався у російський клуб ЦСКА та вирішив змінити громадянство. Тепер він може виступати за збірну Росії.

      Теги: Спорт Баскетбол Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      сьогодні , 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
      1250
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сьогодні , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 1328
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сьогодні , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 1670
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 18:15 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 12003
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сьогодні , 18:01 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 301
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      "Тріумф" здобув першу перемогу у другому груповому раунді Єврокубка
       31 січня 2013 , 08:56
      "Шахтар" почне матч із хвилини мовчання
       20 лютого 2014 , 09:52
      "Динамо" проти "Карпат". Анонс 25 туру української Прем'єр-ліги
       24 травня 2015 , 09:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук