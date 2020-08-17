Що робити, аби потяг став безпечним видом транспорту – у програмі "Ти дивись" на 24 каналі.

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Про повернення нарядів поліції в потяги

Ексдиректор департаменту організації пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан заявив, що наряд поліції зобов'язані повернути в потяги. Адже іншого способу розв'язати проблему безладу та тотального порушення громадської безпеки – не існує.

Він зазначив, що йому не відомі країни в світі, де послуга громадської безпеки та порядку – це платна послуга. Тому ні про які гроші говорити неможливо. Платники податків вкладають гроші в державний бюджет, звідки і фінансується поліція. Також кожен, хто купує залізничний квиток, сплачує ПДВ. Тобто люди вже сплатили гроші за забезпечення громадського порядку.

Про окремі жіночі вагони

Олександр Красноштан зазначив, що колись вже був експеримент окремих жіночих вагонів, проте така практика не дала ефекту. До того ж потрібно говорити про те, що злочинність та хуліганські дії не мають статі, вони не є прив’язаними до якоїсь статі.

"Ми не можемо говорити такими сексистськими термінами: мовляв, чоловік – це хуліган чи грабіжник. Це не розв'яже питання. Єдиним рішенням на сьогодні є повернення супроводу поліцією пасажирських поїздів", ​– пояснив Олександр Красноштан.



Укрзалізниця / Фото РБК-Україна

Про пропозиції скасувати нічні потяги

Ексдиректор департаменту організації пасажирських перевезень Укрзалізниці вважає, що замість того, щоб навести лад, щось скасовуємо, тому пропонує глянути на європейський досвід. Австрійська та німецька залізниці навпаки відроджують нічні перевезення. Крім того, з точки зору та енергоефективності, пасажирські перевезення залізницею набагато ефективніші, ніж польоти.

По-друге, щодо денних перевезень. В нас дуже велика країна. Маршрут найдовшого поїзда "Ужгород – Лисичанськ" – 1633 кілометри. Тобто за існуючими швидкостями наших поїздів це десь 18 годин їхати. Їхати 18 годин сидячи – це неможливо. Нам сьогодні треба з’єднувати країну, щоб люди їздили один до одного, спілкувалися, знали одне одного. А не думати, як нам і що скасувати,

– пояснив Олександр Красноштан.

"Щодо лоукостів – вони потрібні, але в нас в країні теж дуже невелика частина, 30%, має доступ до авіації. Наприклад, для мешканця Конотопу лоукост немає ніякої суті, аби поїхати в Ужгород. Тому що в Конотопі немає аеропорту і не буде", – додав Красноштан.

Під посольством Білорусі в Києві поліцейські жорстоко розігнали протестувальників

На думку юристки та адвокатки Тетяна Козаченко, в країні немає збалансованого застосування сили. Держава, зокрема поліцейські, які потрапляють під ризик, мають право це робити. Однак, те, що відбувається, повинне відповідати дійсно обставинам справи.

"Водночас ми спостерігаємо, що безкарність поліцейських та відсутність реформи дає їм можливість не тільки чинити свавілля. А фактично вони задовольняють свою непрофесійну невідповідність тим, що проявляють невиважене, неспіврозмірне насильство до людей. Саме це обурює суспільство", – повідомила Тетяна Козаченко.

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Вона пояснила, що наростання поліцейської жорстокості відбувається внаслідок того, що відсутній прозорий відбір в правоохоронні органи. Велика текучість кадрів, дуже маленьке фінансове забезпечення. Звичайні поліцейські, навіть керівники відділів, не отримують більше ніж 10 тисяч гривень. Умови, в яких вони працюють, жахливі. Вони не отримали матеріальної бази, не бачать, що керівництво змінюється, безвідповідальність росте. Тому всі ці проблеми накопичуються.