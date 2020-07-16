У нас непогані перспективи, – Корнієнко оцінив "Слугу народу" на виборах в Києві
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що партія має непогані перспективи і може виграти гонку і за мерське крісло, і наповнити своїми депутатами Київську міську раду.
Корнієнко зазначив: у партії "Слуга народу" непогані перспективи і в боротьбі за мерське крісло і за наповнення міської ради. Для цього обиратимуть, як і на парламентських виборах 2019-го, нових людей.
"Слуга народу" буде вести нових людей, без чинних депутатів Київради та без діючих принципів, які вже в Києві трошки всіх втомили – без цих дерибанів, без цієї корупції, схем, "смотрящих" і так далі,
– сказав Корнієнко.
Зібрати команду і сформувати передвиборчу стратегію, з якою буде йти переможниця праймеріз Ірина Верещук, допомагатимуть інші чотири кандидати, які брали участь в обговоренні.
Крім того, Корнієнко повідомив, що "Слуга народу" активно починає формувати список партії на вибори до Київської міської ради. Та додав, що Ірина Верещук "очолить переможну ходу".
Що каже соціологія
Згідно з даними свіжого соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова, найбільшу підтримку виборців у Києві наразі мають 2 партії – "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Саме ці партії отримали б приблизно по 20%, якби вибори до Київської міської ради відбулися найближчим часом.
За партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%.
- За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%;
- за партію "Опозицiйна платформа – За життя" – відповідно 8% і 11%;
- за ВО "Батьківщина" – відповідно 6% і 8%;
- за партію "Перемога Пальчевського" – відповідно 6% і 6%;
- за партію "Сила і честь" – відповідно 5% і 5%;
- за "Партію Шарія" – відповідно 3% і 3%;
- за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 2% і 2%;
- за партію "Громадянська позиція" – відповідно 2% і 2%;
- за ВО "Свобода" – відповідно 2% і 2%;
- за "Радикальну партiю Олега Ляшка" – відповідно 2% і 2%;