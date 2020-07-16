Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що партія має непогані перспективи і може виграти гонку і за мерське крісло, і наповнити своїми депутатами Київську міську раду.

Для цієї мети "слуги" вже починають формувати команду та розробляти стратегію. Про це Корнієнко розповів на брифінгу після праймеріз кандидатів на мера Києва, повідомляє 24 канал

Корнієнко зазначив: у партії "Слуга народу" непогані перспективи і в боротьбі за мерське крісло і за наповнення міської ради. Для цього обиратимуть, як і на парламентських виборах 2019-го, нових людей. "Слуга народу" буде вести нових людей, без чинних депутатів Київради та без діючих принципів, які вже в Києві трошки всіх втомили – без цих дерибанів, без цієї корупції, схем, "смотрящих" і так далі,

– сказав Корнієнко.

Зібрати команду і сформувати передвиборчу стратегію, з якою буде йти переможниця праймеріз Ірина Верещук, допомагатимуть інші чотири кандидати, які брали участь в обговоренні.

Зазаначимо. 16 липня відбулися праймеріз, за якими депутати від "Слуги народу"обирали свого єдиного кандидата на виборах мера у Києві. У внутрішньопартійних перегонах взяли участь Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура й Дмитро Гурін. Зрештою за трьома з трьох критеріїв перемогла Ірина Верещук.

Крім того, Корнієнко повідомив, що "Слуга народу" активно починає формувати список партії на вибори до Київської міської ради. Та додав, що Ірина Верещук "очолить переможну ходу".

Що каже соціологія

Згідно з даними свіжого соціологічного опитування, яке провів Центр Разумкова, найбільшу підтримку виборців у Києві наразі мають 2 партії – "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Саме ці партії отримали б приблизно по 20%, якби вибори до Київської міської ради відбулися найближчим часом.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська солідарність" відповідно 14% і 20%. За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%;

за партію "Опозицiйна платформа – За життя" – відповідно 8% і 11%;

за ВО "Батьківщина" – відповідно 6% і 8%;

за партію "Перемога Пальчевського" – відповідно 6% і 6%;

за партію "Сила і честь" – відповідно 5% і 5%;

за "Партію Шарія" – відповідно 3% і 3%;

за партію "Українська стратегія Гройсмана" – відповідно 2% і 2%;

за партію "Громадянська позиція" – відповідно 2% і 2%;

за ВО "Свобода" – відповідно 2% і 2%;

за "Радикальну партiю Олега Ляшка" – відповідно 2% і 2%;