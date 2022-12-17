Це дозволяє українцям орієнтуватися у перебігу російсько-української війни. Про ідею створення та нюанси роботи над такою мапою 24 каналу розказав співзасновник Deep State Роман Погорілий.

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Як з'явилася мапа Deep State

За його словами, до повномасштабного вторгнення у команди проєкту був телеграм-канал, в якому вони моніторили та розповідали спочатку про міжнародні події, а потім і про перекидання російських військ на кордон з Україною, відстежували якісь логістичні моменти та стежили за ситуацією.

На момент нападу 24 лютого команда мала вже достатньо інформації і могла якось розвивати цю ідею, тож вирішила створити мапу на той момент на базі сервісу Goodle Maps. Перший час росіяни на дуже багато публікували у мережі, тож усе це потрібно було проаналізувати, відфільтрувати, знайти геолокації, визначити пересування, і лише потім позначати на карті.

Згодом Google Maps заблокували проєкт – ймовірно, через скарги росіян. Доступ вдавалося відновити, але історія повторювалася, тож команда вирішила створити власний автономний сайт і мапу у тому вигляді, у якому вона є сьогодні.

Робота над картою бойових дій

Роман Погорілий, що робота над Deep State – дуже масштабна. Його створює та вдосконалює велика команда з близкьо 100 людей. Вони працюють над різними складовими проєкту:

OSINT, тобто пошук геолокацій,

пошук і опрацювання новин,

безпосередня робота з мапою,

робота з телеграм-каналом,

YouTube,

адміністрування,

волонтерство.

Як джерела інформації у Deep State використовують насамперед публічні джерела – фото і відео в якихось телеграм-каналах, твіттері, новини ЗМІ, повідомлення на офіційних сторінках.

"Наша команда опрацьовує все це. Наприклад, якщо є відео, фото, ми їх опрацьовуємо в плані геолокації – де перебуває ворог, чи це дійсно правда, чи це не фейк, звіряємо з даними мапи, де вони пересуваються, й ось так йде вся ця дуже велика робота", – пояснив співзасновник мапи.

Він додав, що є також і непублічні джерела, про які не завжди можна говорити. Часто працівники Deep State зв'язуються з людьми на місцях або ж вони самі виходять на авторів проєкту і дають уточнення чи вказують на помилки, якщо такі є.

Ми дотримуємося законодавства і принципу безпеки ЗСУ. Відповідно, стараємося не публікувати оперативні дані, тобто на якихось ділянках фронту, якийсь населений пункт ми можемо опублікувати з затримкою, а щось можемо підправити, підкорегувати і позначити так, як є на цю секунду,

– розповів Погорілий.

Повний стрім з Романом Погорілим: дивіться відео

Чи буде мапа в мобільних застосунках

За словами співзасновника Deep State, зараз команда працює над тим, щоб створити додатки для мобільних пристроїв, вони перебувають на етапі тестування. Це вирішили зробити насамперед через попит користувачів мапи, а крім того, з'явилося багато фейкових додатків, які навіть можуть збирати кошти. Тож виникла потреба створити офіційний застосунок.

Однак виявилося, що зробити це не так просто. Якщо з Android працювати простіше, бо там значно легше узгоджуються питання щодо інформації та політики приватності, натомість з Apple це виявилося важче. Як розповів Погорілий, ця компанія ставить занадто багато питань про інформацію, джерела інформації, наскільки корисним та безпечним буде такий додаток.

"Також вони нас обрубали, ледь не назвавши нас нацистами, фашистами і якимись страшними людьми, диктуючи якусь свою політику. Ми не будемо підлаштовуватися під компанію, якій не подобається, як ми висловлюємося про росіян, про білорусів, тому що це – нелюди, які нас вбивають", – наголосив співавтор Deep State.

Він додав, що відтак, проєкту залишається лише перепросити у користувачів за те, що співпраця з цією компанією наразі неможлива. Але у цьому питанні не може бути ніяких поступок, бо усі ми маємо працювати на спільну перемогу і на наші національні інтереси, які будуть вигідні тільки нам.

Актуальна карта бойових дій Deep State

Останні новини від ЗСУ: коротко