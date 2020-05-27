Нас ждет огонь смертельный, – Гіркін завів собі інстаграм і вже встиг поспівати: відео

Колишній "лідер" донецьких бойовиків Ігор Гіркін створив сторінку в інстаграмі. Терорист уже встиг запостити перший допис та поспівати.

Гіркін представився в інстаграмі державним, військовим і політичним діячем, публіцистом і письменником.

Наголосимо, що ми не можемо достовірно підтвердити, що сторінка у соцмережі належить терористу.

Зверніть увагу СБУ про інтерв'ю Гордона з Гіркіним: Це його власна ініціатива

Водночас за терористом уже стежать 190 читачів. Перше фото Гіркін опублікував з собакою, але нічого не написав.

В "історіях" Ігор Гіркін поспівав з невідомою жінкою пісню "Мы за ценой не постоим".

Так звучить приспів:

Нас ждет огонь смертельный,

И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный

Десятый наш, десантный батальон.

Десятый наш, десантный батальон.

Колишній ватажок донецьких терористів Ігор Гіркін поспівав в інстаграмі: відео

Гіркін в інстаграмі: відео

Нещодавно колишній "лідер" донецьких бойовиків Ігор Гіркін дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, що викликало негативну реакцію суспільства.

Зараз матеріали інтерв'ю аналізуватимуть правоохоронці. СБУ вивчатиме можливість долучити їх до офіційного звинувачення Росії в агресії на Донбасі та окупації Криму.

Які саме заяви з інтерв'ю Гордона використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської, читайте за посиланням.