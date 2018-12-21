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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Нас багато поливали брудом, але сьогодні ми довели, що ми сильна команда, – Віта Семеренко

      334 Читать новость на русском
      Віта Семеренко
      Віта Семеренко

      Одразу чотири українки потрапили у топ-15 спринтерської гонки на третьому етапі Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто.

      Віта Семеренко прокоментувала досить успішний виступ українок у спринтерській гонці в Нове-Мєсто.

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      Багато хто поливав нас брудом після декількох невдалих стартів, але сьогодні ми довели, що ми сильна команда. Велике спасибі тренерському штабу – вони вірили в нас і знали, що потрібно просто трішки потерпіти. Я трохи засмутилася, коли побачила свій стартовий номер, але тепер я задоволена,
      – сказала Віта.

      Варто зазначити, що рівно тиждень тому Віта Семеренко з одним промахом в стійці стала лише 53-ю, а тепер 7-а з 0,4 секундами відставання від квітковій церемонії. А якби не останній невдалий постріл – вона точно до останнього боролася б за медаль.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону Віта Семеренко
      Джерело: 24 Канал
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