Нас багато поливали брудом, але сьогодні ми довели, що ми сильна команда, – Віта Семеренко

Одразу чотири українки потрапили у топ-15 спринтерської гонки на третьому етапі Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто.

Віта Семеренко прокоментувала досить успішний виступ українок у спринтерській гонці в Нове-Мєсто.

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Багато хто поливав нас брудом після декількох невдалих стартів, але сьогодні ми довели, що ми сильна команда. Велике спасибі тренерському штабу – вони вірили в нас і знали, що потрібно просто трішки потерпіти. Я трохи засмутилася, коли побачила свій стартовий номер, але тепер я задоволена,

– сказала Віта.

Варто зазначити, що рівно тиждень тому Віта Семеренко з одним промахом в стійці стала лише 53-ю, а тепер 7-а з 0,4 секундами відставання від квітковій церемонії. А якби не останній невдалий постріл – вона точно до останнього боролася б за медаль.

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